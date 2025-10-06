Cierre de Gobierno en Estados Unidos continúa; Senado no logró aprobar proyecto

Este lunes 6 de octubre, la propuesta demócrata de financiación provisional no logró éxito en el Senado de Estados Unidos, por lo que, por ahora, el cierre de gobierno que lleva seis días de vigencia se mantendrá.
De acuerdo con medios internacionales, el Senado no logró aprobar el proyecto luego de una votación que finalizó con 45 a favor y 50 en contra, y según la ley, los proyectos para reabrir el Gobierno necesitan 60 votos para avanzar.
Los legisladores votaron por la segunda propuesta, la republicana, que la semana pasada tampoco encontró los consensos para ser aprobada.
Durante la sesión legislativa, el líder de los demócratas, Chuck Schumer, dijo que la afirmación del presidente Donald Trump sobre un posible acuerdo para financiar la asistencia sanitaria no es cierta y dijo que “si finalmente está listo para trabajar con nosotros, estaremos en la mesa”.
Así las cosas, la falta de consenso entre los senadores se extiende a casi una semana, mientras que agencias federales permanecen sin abrir y miles de empleados no tienen acceso a su salario.
Según se conoció, con el fin de dar apoyo a los republicanos, los demócratas pidieron que se renueven los subsidios del programa sanitario Obamacare, que expiran este año, pero los oficialistas se niegan, y acusan a este programa de beneficiar a migrantes indocumentados.
Cabe mencionar que recientemente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que está dispuesto a negociar con los demócratas un pacto sobre la atención sanitaria para reabrir el Gobierno. “Aguanten, pueden pasar cosas buenas”, afirmó en una rueda de prensa en la Casa Blanca y agregó que existen negociaciones en curso con la oposición demócrata sobre el cuidado de la salud, pero no dio más detalles.
Además, dijo que “me gustaría ver un acuerdo sobre el cuidado de la salud; Obamacare ha sido un desastre, como saben”.