Anuncian cierre total de la carrera 35 en El Poblado para el avance de importante obra en Medellín

La obra de valorización del intercambio vial de la avenida 34 con la loma de Los González, en El Poblado Medellín, alcanza un 34 % de ejecución física. Para su avance en la etapa constructiva, el Fondo de Valorización de Medellín (Fonvalmed), en coordinación con la Secretaría de Movilidad, implementará medidas temporales de manejo de tránsito, entre ellas, cierres viales programados.
En este sentido, se anuncia el cierre total de la carrera 35, entre la calle 7 sur y el acceso a la urbanización Rincón del Aguacatal, en un tramo aproximado de 300 metros, donde se ejecutarán labores técnicas indispensables, como la construcción de redes de aguas lluvias y residuales, el traslado de postes de alumbrado público y cámaras de seguridad, al igual que el trasplante de un árbol ubicado en la glorieta.
Dicho cierre será aplicado entre el próximo 16 de marzo y el 15 de mayo de 2026.
Estas actividades, indicaron desde la entidad, requieren excavaciones profundas y maniobras especializadas.
“Estas son actividades planificadas, con acompañamiento de la Secretaría de Movilidad y con los debidos permisos. Sabemos que este cierre puede generar incomodidades, pero todo ello es para que podamos avanzar con una obra que mejorará la movilidad en el sector”, expresó Angélica María Arias Loza, directora del Fonvalmed.
Cabe resaltar que, durante el tiempo de intervención, las entidades garantizarán el acceso controlado a los residentes de las urbanizaciones del sector, permitiendo su movilidad bajo la orientación de personal autorizado.
Por su parte, Pablo Ruiz, secretario de Movilidad, invitó a usar vías alternas que se pueden consultar en las redes sociales de la Alcaldía.
Finalmente, el Fonvalmed, invita a la ciudadanía a planificar sus recorridos con anticipación, hacer uso de las rutas alternas, atender la señalización dispuesta y seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito, “comprendiendo que estas acciones temporales son necesarias para avanzar en una infraestructura moderna, segura y eficiente, que beneficiará a miles de personas diariamente”.