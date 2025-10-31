La Concesionaria Vial del Pacífico (Covipacífico) informó que durante el puente festivo del 1 al 3 de noviembre no se realizarán cierres viales en el sector de La Sinifaná, garantizando la normalidad en la movilidad sobre la vía Ancón Sur – Primavera – Camilo C – Bolombolo, una de las rutas más transitadas hacia el Suroeste antioqueño y el suroccidente del país.
Con el propósito de agilizar el tránsito en el peaje de Amagá y reducir los tiempos de espera durante los días de alto flujo vehicular, Covipacífico reiteró la disponibilidad del tiquete retorno, una opción dirigida a los vehículos de Categoría 1 (automóviles, camionetas y camperos).
Este mecanismo permite adquirir hasta 10 tiquetes de ida y vuelta, los cuales pueden ser utilizados en un plazo de seis meses o hasta que haya un cambio en la tarifa. “Buscamos mejorar la calidad de atención, agilizar el tránsito de los vehículos y reducir los tiempos de espera durante el pago del peaje. Esta alternativa promueve la cultura de la anticipación y un retorno más ágil”, explicó Johana Pérez, jefe de operación de Covipacífico.
Los tiquetes pueden adquirirse directamente en las casetas del peaje y pueden ser transferidos a otros usuarios, siempre que se encuentren en buen estado. No cuentan con reposición en caso de pérdida o deterioro.
Otras recomendaciones
La concesionaria hizo un llamado a los conductores para planear sus desplazamientos, respetar las normas de tránsito y evitar la compra de productos en la zona del peaje, práctica que afecta la seguridad vial y la movilidad.
Finalmente, Covipacífico recordó que los usuarios cuentan con servicios gratuitos las 24 horas —entre ellos grúa, carro taller, ambulancia medicalizada e inspección vial—, disponibles a través de la línea #818 o el número 320 710 3032.