«Efecto De La Espriella» tumba el dólar a mínimos de seis años; deuda pública se valoriza

El mercado cambiario en Colombia reaccionó con un marcado optimismo institucional tras la jornada electoral del domingo. El dólar estadounidense registró una caída de $13,30 respecto al dato del viernes y cerró la sesión en $3.432.
El impacto de los resultados presidenciales se sintió con fuerza desde el primer minuto de negociación: la tasa de cambio protagonizó un desplome histórico en la apertura al cotizarse en $3.390 y profundizarse rápidamente hasta un mínimo intradía de $3.385, rompiendo niveles no vistos desde los meses previos a la crisis de la pandemia en 2020.
Hacia el final de la tarde, una toma de utilidades natural y la presión de los mercados internacionales moderaron el rally del peso, llevando la divisa a un máximo de $3.436 en el mercado spot.
El mercado celebra la victoria de Abelardo de la Espriella
La jornada electoral del 21 de junio reconfiguró por completo las expectativas de los agentes económicos del país.
Los analistas de Credicorp Capital señalaron que el comportamiento reciente del dólar, que ya venía coqueteando con mínimos de varios años, sugiere que «parte del mercado ya había incorporado un escenario favorable a la inversión; por ello, la victoria de De la Espriella ha mostrado un impacto positivo más moderado sobre el peso colombiano».
De cara a los próximos meses, las mesas de dinero y los inversionistas extranjeros anticipan «una agenda más favorable para la inversión privada, una menor incertidumbre regulatoria y una relación más amigable con los mercados». Según la entidad financiera, estos fundamentales políticos podrían impulsar una apreciación adicional del peso colombiano, llevando la tasa de cambio a romper de manera definitiva los niveles actuales.
La primera jornada post-electoral dejó claro que el apetito por activos colombianos cuenta con un fuerte viento a favor. El hecho de haber roto temporalmente la barrera psicológica de los $3.390 comprueba que el peso tiene la fuerza para reclamar los niveles de la prepandemia.
Hoja de ruta de 60 días con Irán hunde el Brent
El desplome del dólar en Colombia se vio favorecido internacionalmente por la drástica compresión de las primas de riesgo en el sector energético, a pesar de que el dólar global (DXY) avanzó marginalmente a 100,99 puntos (+0,14 %) por la retórica restrictiva de la FED.
El barril de crudo Brent se hundió un 3,36 % hasta los US$77,36, mientras que el WTI de EE. UU. cayó a US$73,54 (-3,05 %).
Mediadores de Qatar y Pakistán confirmaron que Washington y Teherán pactaron formalmente una hoja de ruta de 60 días hacia un acuerdo definitivo de paz que asegure el tránsito naviero en el Estrecho de Ormuz y mitigue el conflicto en el Líbano.
La reducción del riesgo bélico coincidió con flujos físicos ininterrumpidos de crudo durante el fin de semana. Irán incrementó de forma masiva sus exportaciones de petróleo con descuento hacia China, demostrando la urgencia de los productores del Golfo Pérsico por defender su cuota de mercado tras meses de parálisis logísticas.
Importaciones colombianas saltan un 15,8 % en abril
A la par del alivio político, los datos de la economía real recopilados por el DANE y la DIAN ratificaron que el aparato productivo del país está demandando insumos a un ritmo acelerado.
Las importaciones de Colombia sumaron US$6.709,3 millones CIF en abril, registrando un incremento del 15,8 % frente al mismo mes de 2025 (US$5.794,8 millones).
El motor del crecimiento fue el grupo de manufacturas, que anotó un alza del 16,8 %. Con esto, en el primer cuatrimestre de 2026, las importaciones agregadas ascendieron a US$24.514,7 millones CIF (+11,2 %), confirmando la reactivación de la demanda interna y el comercio minorista.
Finalmente, la deuda pública colombiana (TES) cerró mercados con una valorización del 0,37 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2026 finalizaron en 6,476 %; la jornada anterior en 6,615 %.
- Los TES de 2028 terminaron en 12,621 % desde los 12,794 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 12,049 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,068 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 11,765 %; la jornada anterior en 11,656 %.
—