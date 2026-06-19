Dólar en Colombia sube a $3.462: Fiebre de coberturas y operación Next Day marcan el cierre previo a elecciones

El dólar estadounidense en Colombia interrumpió su racha de valorización y registró un avance de $4,3 en la última jornada de la semana frente al dato del jueves ($3.441), cerrando la sesión en $3.445,30.
En una sesión de alta tensión técnica y política, el peso colombiano cedió ante una masiva ola de compras nerviosas y coberturas cambiarias de última hora de cara a la crucial segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio.
La jornada se negoció bajo la modalidad de cumplimiento Next Day debido al día festivo del Juneteenth (Día de la Liberación) en Estados Unidos, lo que mantuvo los mercados de Nueva York cerrados. A pesar de la habitual iliquidez de estos días, el mercado local reportó volúmenes transados inusualmente altos debido a la inercia del mercado y la necesidad de cobertura.
La tasa de cambio inició el día marcando el mínimo de la jornada en $3.440 (con registros aislados en los $3.425 en el primer tramo), pero la demanda defensiva impulsó los precios de forma escalonada en la tarde hasta tocar un máximo de $3.466, muy cerca del cierre de la jornada.
Acciones & Valores reportó que el índice DXY se consolidó en niveles elevados (100,76 puntos), manteniéndose cerca de los máximos de un año alcanzados en la víspera (+1,1 %). Aunque el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) mantuvo estables las tasas esta semana, la proyección de incrementos para el segundo semestre de 2026 elevó al 50 % la probabilidad de un alza de 25 puntos básicos en la reunión de septiembre. Esta firmeza restrictiva reavivó la aversión al riesgo global y presionó a la baja a la mayoría de las divisas latinoamericanas.
Los operadores locales e inversionistas extranjeros aceleraron la compra de dólares en el mercado spot para blindar sus capitales ante la incertidumbre del resultado entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Esta urgencia por no quedar expuestos al riesgo político del lunes neutralizó la resiliencia que venía mostrando el peso.
La apertura del próximo lunes 22 de junio será, sin duda, una de las más esperadas del año. Las mesas de dinero ya no operarán bajo supuestos: el veredicto de las urnas de este domingo determinará si la divisa reanuda de inmediato su senda bajista estructural con el objetivo de romper el piso de los $3.400 (niveles de la prepandemia), o si la reacción al resultado político detona un rebote técnico ordenado en busca de las resistencias intermedias ubicadas en la franja de los $3.500 a $3.550.
Brent defiende los US$80 tras masivo flujo en Ormuz
En el mercado de materias primas, los hidrocarburos operaron con una relativa estabilidad y apuntaron a un cierre mixto, asimilando un balance de fuerte volatilidad logística.
El barril de crudo Brent avanzó un 0,66 % hasta los US$80,38, mientras que el WTI en EE. UU. retrocedió levemente a US$76,51 (-0,12 %).
A pesar del respiro de la tarde, los precios del petróleo consolidaron una estrepitosa caída semanal de entre el 8,5 % y el 10 %.
La corrección semanal se profundizó luego de que el jueves se movilizaran casi 10 millones de barriles de crudo por el Estrecho de Ormuz (incluyendo cargamentos de buques saudíes).
No obstante, el optimismo por el borrador de paz provisional se moderó este viernes debido al aplazamiento de las firmas de las conversaciones en Suiza, lo que introdujo dudas sobre la regularización de la oferta física global a largo plazo y estabilizó los precios de cierre.
Finalmente, la deuda pública colombiana (TES) cerró mercados con una valorización del 0,53 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2026 finalizaron en 6,615 %; la jornada anterior en 6,609 %.
- Los TES de 2028 terminaron en 12,794 % desde los 12,800 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 12,068 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,180 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 11,656 %; la jornada anterior en 11,700 %.
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