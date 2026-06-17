Nuevamente, la Reserva Federal de EE. UU. mantuvo las tasas de interés en el rango de entre 3,50 % y 3,75 %. Los pronósticos del mercado apuntaban a esta decisión por parte de los responsables de la política monetaria. La decisión fue aprobada por unanimidad, con una votación de 12 a 0 entre los miembros del organismo.
La reunión fue presidida por el nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh. Según señalaron medios estadounidenses, se espera que los costos de los préstamos se mantengan elevados durante 2026, en un entorno marcado por preocupaciones inflacionarias. La inflación continúa por encima del objetivo de 2 % establecido por el banco central.
Incluso, algunos miembros de la Reserva Federal manifestaron que podría producirse un aumento de las tasas de interés hacia finales de 2026, lo que disminuiría las probabilidades de un recorte en los tipos con la finalidad de controlar la inflación.
Esto iría en contravía de lo que ha planteado el presidente de EE. UU., Donald Trump, quien ha tenido choques con este organismo, según lo manifestó Reuters, ya que el Ejecutivo espera reducciones en las tasas de interés.
Sin embargo, la intención de Warsh parece ser mantener los tipos en los niveles actuales. También se ha señalado que esto demostraría su influencia dentro del organismo, puesto que, tras su nombramiento, algunos sectores del mercado esperaban que los recortes de tasas se materializaran, tal como lo deseaba Trump.
Es posible que una de las razones que haya llevado a la FED a mantener las tasas sin cambios sea la guerra en Medio Oriente. Aunque se ha informado sobre la posibilidad de un armisticio de 60 días, el conflicto sigue latente. Además, la situación en el estrecho de Ormuz continúa generando incertidumbre, lo que ha provocado tensiones en una zona por la que transita entre 20 % y 25 % del crudo mundial.
Esto ha ejercido presión sobre la inflación y sobre los precios de los combustibles que pagan los consumidores estadounidenses.
Warsh, afirmó durante una rueda de prensa que, si bien la actividad económica continúa expandiéndose y tanto la productividad como la inversión mantienen un sólido desempeño, la inflación sigue ubicándose por encima de la meta de 2 % establecida por el banco central. Según señaló, esta situación se ha prolongado durante más de cinco años
«En las proyecciones medianas, el PIB real aumenta 2,2 % este año, 2,3 % el próximo año, y la inflación total del IPC se sitúa en 3,6 % este año, 2,3 % el próximo año. La tasa de desempleo se sitúa en torno a 4,3 %. El participante medio considera que la tasa de fondos federales adecuada será de 3,8 % a finales de este año y de 3,6 % a finales del próximo», expresó.