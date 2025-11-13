Cinema en Bogotá tendrá entradas a $1.000: También darán pases gratis durante 1 mes

Con el objetivo de conmemorar su primer aniversario en Colombia, Viziona Cines anunció una jornada especial que se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre, en la que los asistentes podrán disfrutar todas las funciones con entradas a un valor de solo $1.000, la tarifa más baja en su historia.
El cinema, ubicado en el centro comercial El Edén, en Bogotá, cuenta con nueve salas equipadas con tecnología completamente digital, sonido envolvente Dolby Atmos y formatos inmersivos diseñados para ofrecer una experiencia cinematográfica de alta calidad.
Como parte de las actividades de aniversario, la compañía ha preparado diversas iniciativas a lo largo del mes de noviembre. Una de las más llamativas es la dinámica del “Tiquete Dorado”, mediante la cual cada día un visitante será premiado con beneficios como entradas gratuitas por un mes, combos semanales y un kit exclusivo de la marca. Además, quienes adquieran la palomera conmemorativa podrán rellenarla por solo $5.000 hasta diciembre de 2025, un incentivo que busca fortalecer la relación con los cinéfilos frecuentes.
¿Qué otros beneficios brindará este cinema en Bogotá?
Entre las promociones destacadas se encuentra también la campaña “Tu jueves vale x2”, que permitirá a los espectadores obtener una entrada adicional gratuita para el lunes siguiente al comprar una boleta cualquier jueves de noviembre. Esta estrategia busca fomentar la asistencia continua a las salas y reforzar el hábito de disfrutar del cine en la gran pantalla.
El evento principal, denominado “Viziona a mil”, se desarrollará el 14 de noviembre y será válido para todas las funciones, salas y formatos disponibles, incluyendo las categorías VIP, VMAX y Kids. Con esta iniciativa, Viziona pretende que todo tipo de público —familias, jóvenes y aficionados al séptimo arte— puedan acceder a una experiencia completa a un precio simbólico, reafirmando su compromiso de acercar el cine a más personas.
Según explicó Jennifer Cardozo, representante de Viziona Cines, este aniversario refleja el resultado del trabajo conjunto entre el público y el equipo humano que conforma la marca. “Cada número representa personas que creen en el poder del cine para conectar emociones, familias y generaciones. Queremos que esta celebración sea compartida con todos ellos”, afirmó.