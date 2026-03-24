La ruta de la naturaleza entre Barranquilla y Santa Marta busca seguir impulsando el turismo sostenible con un nuevo circuito de aviturismo comunitario. La iniciativa es impulsada por Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), con el apoyo de Fundación ACDI/VOCA Latinoamérica (FAVLA) y otros aliados.
El recorrido se ubica en el corazón de la Vía Parque Isla de Salamanca y es liderado por los habitantes de Tasajera, quienes también dirigen un proceso de restauración ecológica y turismo de naturaleza que busca proteger uno de los ecosistemas más importantes del Caribe colombiano.
La Asociación Comunitaria Restaurando Hábitat, integrada por habitantes de este corregimiento, decidió transformar prácticas que históricamente afectaron este territorio, como la quema de manglar o la caza recreativa de aves, en iniciativas de restauración ambiental, educación ecológica y turismo sostenible.
Con el apoyo de los actores antes mencionados, el proyecto busca fortalecer las capacidades comunitarias y convertir la protección del manglar y las aves en oportunidades económicas sostenibles. Además de promover otros programas sociales como iniciativas de conservación y economía local lideradas por mujeres, formación en aviturismo para jóvenes y educación ambiental para niños.
Como parte de este proceso, la comunidad ofrece una experiencia interpretativa de avistamiento de aves y senderismo ecológico en el sector Los Cocos. El recorrido tiene una duración aproximada de 90 minutos.
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El circuito incluye cinco senderos principales:
- Sendero Olivos y Clemones: introducción histórica y normas de conducta en el área protegida.
- Sendero El Manglar: pasarelas elevadas y torre de avistamiento para observar aves de ciénaga.
- Sendero El Cocodrilo: observación de reptiles y el hábitat del caimán aguja.
- Sendero Los Cangrejos: espacio dedicado a la biología y protección de esta especie emblemática.
- Sendero El Conchal: recorrido por la historia cultural del territorio y uso educativo de un reloj solar.
El circuito de aviturismo está dirigido especialmente a observadores de aves, investigadores, divulgadores científicos, fotógrafos de naturaleza y viajeros interesados en turismo responsable, que deseen recorrer este territorio donde el río Magdalena se encuentra con el mar Caribe.
Las tarifas oficiales de ingreso al parque son: nacionales mayores de 25 años ($28.000), nacionales menores de 25 años ($19.000) y visitantes extranjeros ($80.000).
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