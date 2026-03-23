Famoso restaurante coreano BBQ Chicken abre en Medellín su primera tienda de Suramérica: así será su oferta

Uno de los restaurantes más representativos del pollo frito coreano anunció su llegada a Colombia. Se trata de Genesis BBQ, cadena internacional que este lunes confirmó la apertura de su primer establecimiento en el país, específicamente en la ciudad de Medellín, marcando así su ingreso al mercado latinoamericano.
El nuevo punto operará bajo la marca BBQ Chicken, con la cual la compañía busca consolidar su proceso de expansión en la región. La apertura en Medellín constituye un paso estratégico dentro de su plan de crecimiento, al tratarse de una ciudad con alta dinámica gastronómica y creciente interés por propuestas internacionales.
El restaurante estará ubicado en la entrada de Provenza, uno de los sectores más reconocidos del barrio El Poblado, zona que concentra una amplia oferta culinaria y un flujo constante de visitantes. Esta elección responde a la intención de posicionar la marca en un entorno competitivo y de alta visibilidad.
En cuanto a su propuesta, la compañía ha desarrollado un concepto de servicio informal de gama alta, con un formato tipo cafetería BBQ. Este modelo busca combinar rapidez en la atención con una experiencia cuidada, incorporando elementos que responden a las preferencias del consumidor local sin perder la esencia de la cocina coreana.
La carta incluirá el tradicional pollo frito que caracteriza a la marca, así como una variedad de acompañamientos. Entre las opciones destacadas se encuentra el denominado “pollo OVNI”, una de las especialidades de la casa, que consiste en una preparación servida con una base de queso fundido, diseñada para ofrecer una experiencia distinta al comensal. Además, el menú contará con ensaladas y diferentes tipos de bowls de arroz, ampliando las alternativas disponibles.
De acuerdo con la compañía, también se contempla la incorporación progresiva de platos que integren elementos de la cocina local con su propuesta original. El objetivo es adaptar la oferta sin perder identidad, manteniendo al pollo como eje central del menú.