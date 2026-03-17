Burgerville regresa a Medellín para su segunda edición: restaurantes y más detalles del evento gastronómico

Burgerville llega a Medellín con una segunda edición que proyecta recibir a más de 25.000 asistentes el 10, 11 y 12 de abril en el parque Comfenalco Guayabal.
Alejandro Escallón, co-fundador de The Gula Grup y CEO de B.eats, explicó: “Hemos hecho varias ediciones exitosas en Bogotá, el año pasado llegamos por primera vez a Medellín y fue una locura. Siempre nos ha diferenciado la curaduría, le apostamos a encontrar lo mejor que hay en la ciudad y traer algunos invitados de otras ciudades e incluso otros países”.
Al mismo tiempo, agregó que esta nueva edición refuerza el espíritu de selección cuidadosa y eleva la experiencia con una oferta más diversa, pensada para sorprender tanto a los conocedores como a quienes buscan un plan diferente en la ciudad.
Por eso, para celebrar su regreso, Burgerville anuncia una preventa exclusiva con tarjetas Visa Davivienda que permitirá acceder a las entradas con un 50 % de descuento durante 48 horas, desde las 12:00 p.m. del 17 de marzo hasta las 12:00 p.m. del 19 de marzo. Posteriormente, la venta al público general se habilitará el 19 de marzo a través de los canales oficiales.
Entre otras cosas, el lineup de Burgerville reúne a Andes Burger, Barbacoa, Barrio Burger, Blue Smash Burger, Boycott (Lima), Bramante, Brioche, Bubu Burger (Bogotá), Chum Burgers, Classic Diner, Coyo Taco, Godo Facts (Bogotá), Home Burgers, Los Valientes (Bogotá), MásFinca, Office Burger, Pan y Pedazo, Pedacito Burger, Rocoto x Hot Wings; también alitas con Sir Frank (Bogotá) y The Grill Station y Zombra, quienes presentarán creaciones exclusivas para el evento.
A esto se suma la experiencia de postres con Adorar Repostería, Cosmo Cookies, Home Ice & Milkshakes y Los Porteños, ampliando el recorrido gastronómico con propuestas pensadas para todos los gustos.
Así las cosas, esta nueva edición, que se realiza por la colaboración entre The Gula Group y Breakfast Live, reafirma a Medellín como uno de los epicentros gastronómicos y culturales del país.