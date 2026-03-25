Wingo anuncia rutas directas desde Medellín hacia Guatemala y Jamaica

Wingo, de la mano de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín, el Bureau de Medellín y Antioquia y el concesionario del aeropuerto internacional José María Córdova, anunció el lanzamiento de dos nuevas rutas internacionales desde la capital antioqueña hacia Ciudad de Guatemala y Montego Bay, Jamaica,
Con estas nuevas operaciones, Wingo se convierte en la única aerolínea en ofrecer de manera directa estas dos rutas desde Medellín.
Y es que solo en 2025, cerca del 35 % del total de pasajeros movilizados por Wingo viajaron desde y hacia Medellín, equivalente a 1,2 millones de viajeros.
Con este anuncio, Wingo completará 10 destinos internacionales operados desde Medellín, además de su red de cinco destinos nacionales.
“Medellín es una ciudad estratégica para Wingo y una muestra de ello es que hoy sigue ganando relevancia dentro de nuestra red. Estas dos nuevas rutas reflejan nuestra confianza en el potencial de la ciudad y en la respuesta de los viajeros antioqueños frente a destinos internacionales diferenciales, directos y a bajo costo”, afirmó Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planificación de Wingo.
Por otra parte, Ana María López Acosta, secretaria de Turismo y entretenimiento de Medellín, indicó: “Rutas como estas abren nuevas oportunidades para Medellín y reafirman el valor del trabajo articulado entre el sector público y privado para seguir proyectando la ciudad ante la región y el mundo”.
Mientras que Javier Benítez, gerente del aeropuerto internacional José María Córdova, señaló: “Nos alegra seguir acompañando el crecimiento de la oferta aérea de la región y sumar nuevas alternativas que facilitan el turismo, los negocios y la conexión internacional de nuestros viajeros”.
Destacado: Wingo inaugura ruta directa entre Medellín y Bucaramanga; estos son los detalles
Frecuencias y alcance de las nuevas rutas de Wingo
La nueva ruta Medellín–Ciudad de Guatemala iniciará operación el próximo 25 de junio y operará tres veces por semana, los martes, jueves y sábados.
De esta manera, Wingo pone a disposición del mercado más de 30.000 sillas al año, conectando de manera directa y a bajo costo a la capital antioqueña con uno de los destinos más atractivos de Centroamérica.
Esta operación se suma a la ruta Bogotá–Ciudad de Guatemala, inaugurada por Wingo en octubre del año pasado y que ha mostrado una respuesta positiva del mercado. Los viajeros podrán encontrar tiquetes hacia Guatemala desde Medellín desde US$108 por trayecto, con tasas e impuestos incluidos.
Por su parte, la ruta Medellín–Montego Bay iniciará operación el próximo 23 de junio y contará con tres frecuencias semanales, los martes, jueves y sábados.
Cabe resaltar que, en 2025, Jamaica fue además el Destino Oculto de Wingo, incluso con una salida desde Medellín, por lo que ahora los paisas podrán disfrutar de este destino de manera directa desde US$159 por trayecto, con tasas e impuestos incluidos.