Wingo inaugura ruta directa entre Medellín y Bucaramanga; estos son los detalles

Wingo inauguró oficialmente su nueva ruta directa entre Medellín y Bucaramanga, ampliando las alternativas de viaje a bajo costo entre dos ciudades estratégicas para el desarrollo turístico, empresarial y comercial del país.
La nueva operación, que contará con tres frecuencias semanales los lunes, miércoles y viernes, hace parte del plan de expansión que la aerolínea viene ejecutando para robustecer su red doméstica y responder a la creciente demanda de conexiones directas entre regiones, sin necesidad de pasar por Bogotá.
La ruta tendrá tarifas desde $105.000 por trayecto, con tasas e impuestos incluidos. Los tiquetes ya se encuentran disponibles a través de Wingo.com.
Mientras, la inauguración de esta nueva conexión se llevó a cabo este lunes en el aeropuerto internacional José María Córdova, junto al gerente del aeropuerto Javier Benitez.
“En Wingo nos alegra sumar hoy a Bucaramanga a nuestra red de destinos desde Medellín, una ciudad clave dentro de nuestra operación y desde donde seguimos ampliando las opciones de viaje para más colombianos. Esta nueva ruta representa una forma más directa, cómoda y accesible de conectar a dos regiones muy importantes del país”, señaló Simón Maya, director de Mercadeo y Experiencia al Viajero de Wingo.
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Por su parte, Javier Benítez, gerente del aeropuerto internacional José María Córdova, destacó que “la entrada en operación de esta nueva ruta directa entre Medellín y Bucaramanga continúa fortaleciendo la conectividad del aeropuerto con destinos estratégicos para el país. Celebramos esta apuesta de Wingo, que amplía las opciones para los viajeros y aporta al dinamismo turístico, empresarial y regional que se genera a través de una mejor conectividad aérea”.
Para Wingo, hoy Medellín representa la segunda operación más importante, y desde allí conecta a sus viajeros con más de 13 destinos en Colombia, el Caribe y Centroamérica. Solo en 2025, Wingo movilizó desde Medellín a 1,2 millones de viajeros.