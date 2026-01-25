Bucaramanga continúa consolidándose como un punto clave para la conectividad aérea en Colombia. La aerolínea Wingo anunció que convertirá a la capital santandereana en su tercera ciudad con mayor operación en el país, después de Bogotá y Medellín, tras el lanzamiento de cuatro nuevas rutas directas desde el Aeropuerto Internacional Palonegro.
Con esta expansión, la aerolínea pondrá a disposición cerca de 300.000 sillas, fortaleciendo la conexión de Santander con destinos estratégicos del país y sumando, por primera vez, una ruta internacional estacional.
A partir de marzo, Wingo iniciará la operación de las rutas Bucaramanga–Medellín, Bucaramanga–Cartagena y Bucaramanga–Barranquilla, mientras que en junio comenzará la ruta Bucaramanga–Aruba, la cual operará de manera estacional entre junio y agosto de 2026.
Desde Bucaramanga, el CEO de Wingo, Eduardo Lombana, destacó la importancia de esta apuesta para el desarrollo regional. “Damos un paso muy importante para la conectividad de Santander. De esta manera, avanzamos en nuestro propósito de fortalecer la conectividad aérea regional para facilitar el turismo y los viajes de negocio”, afirmó.
El anuncio contó con el respaldo de actores clave de la región, como la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la agencia de promoción Destino Santander y el concesionario Aeropuertos de Oriente.
Recomendado: Wingo retoma operaciones a Caracas a partir de la próxima semana
El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Carlos Rincón, aseguró que la ampliación de rutas tendrá un impacto positivo en la economía regional. “Más rutas directas significan más turismo, más negocios y más oportunidades para Santander. Celebramos la articulación entre el sector público y privado para seguir posicionando a Bucaramanga como un territorio competitivo y conectado”, señaló.
Por su parte, el gerente de Aeropuertos de Oriente S.A.S., Nelson Rodríguez Cruz, resaltó que la expansión de Wingo fortalece la dinámica económica y turística del departamento. “Seguimos trabajando para que el aeropuerto Palonegro sea cada vez más atractivo para las aerolíneas y los viajeros. Esta expansión genera un gran impulso para Bucaramanga y su área metropolitana”, indicó.
La presentación de la nueva ruta internacional estuvo acompañada por el director de la Autoridad de Turismo de Aruba en Latinoamérica, Jordan Schlipken Croes, quien destacó que la conexión estacional entre Bucaramanga y Aruba hace parte de la estrategia del destino para fortalecer una conectividad sostenible. “Al ampliar las opciones de viaje, más viajeros llegan a nuestra Isla Feliz y el destino se consolida de manera sostenible”, afirmó.
Fechas, frecuencias y tarifas de las nuevas rutas
La primera ruta en entrar en operación será Bucaramanga–Medellín, a partir del lunes 16 de marzo, con tres frecuencias semanales (lunes, miércoles y viernes), en horario matutino, y tarifas desde $99.000 por trayecto, con tasas e impuestos incluidos.
Desde el 20 de marzo, iniciará la ruta Bucaramanga–Cartagena, con tres frecuencias semanales (miércoles, viernes y domingo), en horario nocturno, y tarifas desde $119.000 por trayecto.
La ruta Bucaramanga–Barranquilla comenzará a operar el 24 de marzo, con tres frecuencias semanales (martes, jueves y domingo), en horario de la tarde, y precios desde $119.000 por trayecto, con tasas e impuestos incluidos.
Finalmente, la ruta internacional Bucaramanga–Aruba iniciará operación el 17 de junio, contará con dos frecuencias semanales (miércoles y sábado) y tendrá tarifas desde US$116 por trayecto, con impuestos incluidos.
Cabe recordar que Wingo ya operaba desde Bucaramanga hacia Bogotá y Santa Marta. A partir de marzo, la conexión con la capital del país se fortalecerá al pasar de cuatro a seis frecuencias semanales, operando todos los días excepto los sábados.