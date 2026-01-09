En línea con lo anunciado por Copa Airlines (el grupo aéreo al que pertenece), Wingo, la aerolínea de bajo costo comunicó este viernes 9 de enero que reanudará su operación a Venezuela a partir de la próxima semana.
Según lo anunciado, el inicio de la ruta que conecta Bogotá con Caracas se realizará desde del próximo 16 de enero.
“Esta decisión se adopta como resultado del monitoreo continuo del entorno operacional y en coordinación con las autoridades competentes, manteniendo como prioridad los más altos estándares de seguridad, con el fin de garantizar la tranquilidad de sus viajeros y tripulaciones”, afirmó la compañía.
La aerolínea había suspendido su operación hacia y desde Venezuela el pasado 4 de diciembre de 2025, mientras se evaluaban las condiciones de seguridad operacional.
Lo anterior, ante las tensiones políticas desatadas entre el país dirigido (en ese entonces) por Nicolás Maduro y el Gobierno estadounidense de Donald Trump, que implicaron el despliegue de tropas militares.
Las recomendaciones para los pasajeros
De cara a los pasajeros, Wingo recomendó que quienes contaran con tiquetes programados en las fechas impactadas por la suspensión fueron notificados a través de los canales registrados en su reserva y pudieron autogestionar las opciones de protección disponibles.
“Wingo continuará monitoreando de manera permanente el entorno operativo, de la mano de autoridades locales e internacionales, y comunicará oportunamente cualquier actualización a través de sus canales oficiales”, afirmó.