Copa Airlines anunció el reinicio de sus operaciones aéreas desde y hacia Caracas, Venezuela, a partir del próximo martes 13 de enero de 2026, luego de una mejora en las condiciones operativas del espacio aéreo del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.
De acuerdo con la aerolínea panameña, el reinicio se realizará inicialmente con una frecuencia diaria, conectando a la capital venezolana con el Hub de las Américas, ubicado en la Ciudad de Panamá, uno de los principales centros de conexión aérea de la región.
Según el itinerario informado, el vuelo CM224 partirá desde Panamá a las 9:03 a. m., con llegada a Caracas a las 12:22 p. m. En sentido contrario, el vuelo CM222 despegará desde Caracas a la 1:32 p. m., aterrizando en Panamá a las 3:01 p. m.
Recomendado: Copa Airlines anunció habilitación de vuelos entre Panamá y Venezuela la próxima semana
Además, Copa Airlines informó que a partir del viernes 16 de enero de 2026 se reactivará un segundo vuelo entre ambas ciudades, el cual operará inicialmente entre tres y cuatro frecuencias semanales hasta el 19 de febrero. Posteriormente, desde el 20 de febrero, este segundo servicio pasará a operar con frecuencia diaria.
El segundo vuelo estará cubierto por el itinerario CM225, que saldrá de Panamá a las 11:36 a. m. y llegará a Caracas a las 3:01 p. m., mientras que el vuelo de regreso CM223 partirá desde Caracas a las 4:11 p. m., con llegada a Panamá a las 5:40 p. m.
La aerolínea recomendó a los pasajeros con vuelos programados desde o hacia Venezuela mantenerse informados a través de sus canales oficiales, así como verificar el estado de sus itinerarios en el sitio web de Copa Airlines o mediante su aplicación móvil.
El restablecimiento de estas rutas representa un paso clave para la conectividad aérea entre Venezuela y el resto de América Latina, aprovechando la red de conexiones que ofrece el hub panameño.