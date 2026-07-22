Ciudadanos ahora podrán entrar a Estados Unidos sin visa: Así aplica el beneficio

Si bien los requisitos migratorios para ingresar a Estados Unidos pueden resultar complejos para algunos viajeros debido a los trámites asociados a la obtención de la visa, existe un mecanismo que permite a los ciudadanos de determinados países entrar al territorio estadounidense sin necesidad de solicitar este documento. Se trata del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés), una autorización digital que hace parte del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program o VWP).
Este sistema facilita el ingreso a Estados Unidos para estancias de corta duración con fines de turismo, negocios o tránsito, siempre que los viajeros cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades migratorias. No obstante, este beneficio no está disponible para todas las nacionalidades.
El Programa de Exención de Visa incluye actualmente a ciudadanos de 43 países. Entre ellos se encuentran Alemania, Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Brunéi, Catar, Chile, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, San Marino, Singapur, Suecia, Suiza y Taiwán. En Sudamérica, Chile es el único país cuyos ciudadanos pueden acceder a este beneficio.
¿Qué es el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje para entrar a Estados Unidos sin visa?
El Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) es una autorización previa que permite a los ciudadanos de los países incluidos en el Programa de Exención de Visa viajar a Estados Unidos sin necesidad de tramitar una visa tradicional para estancias cortas. Sin embargo, es importante aclarar que esta autorización no sustituye una visa estadounidense ni garantiza el ingreso al país.
Recomendado: Con esta visa de Estados Unidos profesionales en Colombia pueden aplicar a trabajos en ese país: No necesitarían documento clave
La función del ESTA es evaluar previamente si el solicitante cumple con los requisitos para viajar bajo el Programa de Exención de Visa. La decisión final sobre el ingreso al territorio estadounidense continúa siendo responsabilidad de los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en el puerto de entrada.
Esta autorización está destinada exclusivamente a viajes por turismo, negocios o tránsito y permite una permanencia máxima de 90 días por cada ingreso a Estados Unidos. Quienes tengan previsto permanecer por un periodo superior o viajar con otros fines, como estudios o trabajo, deberán solicitar la visa correspondiente.
Una vez aprobada la solicitud, el ESTA tiene una vigencia de dos años o hasta la fecha de vencimiento del pasaporte del titular, si este expira antes. Durante ese periodo, el viajero puede ingresar a Estados Unidos en múltiples ocasiones, siempre que cada estancia no supere los 90 días y continúe cumpliendo las condiciones establecidas por el Programa de Exención de Visa.