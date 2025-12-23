¿Va a sacar la visa de Estados Unidos por primera vez?: Esto es lo que debe saber

Solicitar una visa estadounidense por primera vez es un trámite en el que, para ser aprobado, se debe cumplir con los requisitos establecidos por la Embajada de Estados Unidos. Este proceso es obligatorio para ciudadanos colombianos que desean viajar a Estados Unidos por motivos de turismo, negocios o visita a familiares, y requiere completar varios pasos antes de la entrevista consular.
El tipo de visa más común para quienes viajan por primera vez por turismo o negocios es la visa B1/B2 (no inmigrante). Para poder iniciar el proceso, los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos que comprueben su identidad, el propósito del viaje, su solvencia económica y su intención de regresar a Colombia después de su estadía en Estados Unidos.
Formulario y cita consular
El primer paso es completar el Formulario DS-160 de Solicitud de Visa de No Inmigrante, que se diligencia en línea a través del portal oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos. Una vez completado, el solicitante debe imprimir la página de confirmación con el código de barras, ya que este documento es indispensable para continuar con el proceso y presentarlo el día de la entrevista.
Después de completar el formulario, es necesario pagar la tarifa de solicitud de visa (aproximadamente US$160 para visas B1/B2) y agendar la cita en la Embajada o Consulado de Estados Unidos en Colombia. A partir de septiembre de 2025, el Departamento de Estado exige una entrevista presencial obligatoria para todos los solicitantes de visas de no inmigrante, incluyendo a quienes aplican por primera vez, sin excepciones según la edad o situación.
Documentos básicos indispensables
Antes de la entrevista en la Embajada, el solicitante debe preparar los documentos principales que evidencian su identidad, capacidad financiera y motivos del viaje:
- Pasaporte válido por al menos seis meses más allá de la fecha programada de salida de Estados Unidos.
- Página de confirmación del Formulario DS-160 con el código de barras.
- Recibo de pago de la tarifa de solicitud de la visa.
- Fotografía reciente que cumpla con los requisitos oficiales, cargada en el DS-160 (y, en caso de errores al subirla, una copia impresa de la fotografía apropiada).
- Carta de confirmación de la cita consular emitida por la Embajada.
Documentos adicionales de apoyo
Aunque la Embajada no siempre exige evidencias adicionales en todos los casos, presentar documentación que respalde la solicitud fortalece el caso del viajero ante el oficial consular. Estos documentos incluyen:
- Prueba de solvencia económica: extractos bancarios recientes, recibos de nómina, declaraciones de renta o cualquier evidencia que demuestre que el solicitante puede cubrir sus gastos durante la estadía.
- Evidencia de vínculos con Colombia: contratos laborales, constancias de estudio, títulos de propiedad o documentos que muestren que el viajero tiene razones para regresar a su país.
- Itinerario de viaje: reservas de vuelos, alojamiento o planes detallados de la visita.
- Cualquier carta de invitación o documentación complementaria si el viaje involucra visitas a familiares o eventos.
Además, algunos solicitantes optan por llevar documentación específica según su perfil laboral o económico, como cartas de empleador, licencia de negocio o certificaciones fiscales, aunque no siempre son requeridas de manera obligatoria.
Entrevista y decisión consular
El día de la cita, el solicitante debe presentarse en la Embajada con todos los documentos, listo para una entrevista con un funcionario consular, quien evaluará si cumple con los criterios de elegibilidad. La entrevista se convierte en un componente central del proceso, pues allí se determinan la intención de visita temporal y si el solicitante tiene lazos suficientes que lo lleven a regresar a Colombia.
Tras la entrevista, el oficial consular puede aprobar la visa, negarla o solicitar procesos administrativos adicionales, posiblemente con requerimientos de documentación complementaria según cada caso.