¿Cuánta vigencia debe tener la visa para entrar a Estados Unidos?: Esto dice la norma actual

Viajar a Estados Unidos sigue siendo uno de los trámites más consultados por los colombianos, y una de las preguntas que más dudas genera tiene que ver con la vigencia mínima que debe tener la visa para poder ingresar al país.
Aunque muchos viajeros creen que necesitan varios meses de validez para entrar, la normativa estadounidense funciona de manera distinta. Lo importante no es cuántos meses le quedan a la visa, sino si está vigente al momento del viaje y si el pasaporte cumple con los requisitos exigidos por las autoridades migratorias.
Primero, es clave entender que la vigencia de la visa y la vigencia permitida en EE. UU. son dos cosas diferentes.
La fecha de vencimiento impresa en la visa indica hasta cuándo puede usar esa visa para viajar a un puerto de entrada estadounidense. Es decir, permite pedir ingreso al país.
Pero esa fecha no determina cuánto tiempo puede quedarte dentro del país. Esa decisión queda en manos del oficial de inmigración en el momento de la llegada, quien puede otorgar una estadía corta —usualmente hasta seis meses si entra con una visa de turista/negocios (B-1/B-2)—, o menos, según el caso.
Por eso, aunque la visa diga que vence en una fecha lejana, eso solo significa que aún puede viajar hacia Estados Unidos; la duración de la estancia la decide el oficial migratorio.
Vigencia del pasaporte: el requisito más estricto
Más allá de la visa, otro requisito esencial es la vigencia del pasaporte. Para ingresar a Estados Unidos —ya sea con visa o con autorización automática (como un ESTA, cuando aplique)— se exige que el pasaporte del viajero esté vigente al momento de la entrada y por un periodo adicional que cubra su estadía.
En muchos casos, especialmente para quienes no pertenecen a países con exenciones especiales, se recomienda que el pasaporte tenga al menos seis meses de validez más allá de la fecha de salida prevista.
Este requisito del pasaporte busca asegurar que no se presenten eventualidades durante la estadía de la persona en EE. UU. que impidan su regreso con un documento válido.
¿Existe una vigencia mínima de visa para entrar?
No hay una regla general que establezca una vigencia mínima absoluta —en términos de tiempo restante— que deba tener la visa para que permitan la entrada. Lo fundamental es que la visa esté válida (no vencida) al momento del viaje, y que el tipo de visa (turismo, negocios, estudio, trabajo, etc.) sea el adecuado para el propósito del viaje.
Por ejemplo: una visa tipo B-1/B-2 (turismo/negocios) válida todavía, aunque expire en unos pocos meses, permite el acceso —siempre que el viajero entre antes de su vencimiento. Lo que limita la estadía no es la visa, sino la autorización de ingreso otorgada en frontera.
Sin embargo, recientemente ha habido un importante cambio para ciertos países. Según fuentes recientes, muchas visas no inmigrantes han comenzado a emitirse con validez reducida —en algunos casos a solo 3 meses y con entrada única— una modificación que afecta especialmente la posibilidad de viajes múltiples o estancias futuras.