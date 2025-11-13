Ciudadanos con hijastros en Colombia deberán responder por cuota alimentaria con exigente norma

En Colombia, la cuota alimentaria constituye una obligación legal tanto para los padres como para las madres. Esta manutención debe garantizarse hasta que el hijo o la hija alcance la mayoría de edad; sin embargo, la responsabilidad puede extenderse hasta los 25 años si el joven continúa estudiando y carece de ingresos propios. Esta medida busca asegurar el bienestar y desarrollo integral de los hijos mientras permanecen en un proceso formativo y de dependencia económica.
Aunque la ley dispone que la obligación recae principalmente en los padres biológicos, existen circunstancias en las que otras personas pueden ser vinculadas a dicha responsabilidad. Tal es el caso de los padrastros o madrastras, quienes podrían ser obligados a pagar una cuota alimentaria a favor de sus hijastros en caso de separación o disolución de la unión con el progenitor biológico.
Esta posibilidad se sustenta en la figura del “padre o madre de crianza”, reconocida por la legislación colombiana. Dicha figura aplica cuando una persona, de manera voluntaria, asume el rol de cuidado, protección y acompañamiento de un menor, pese a no existir un vínculo biológico. Es decir, cuando se comporta como un verdadero progenitor, brindando atención afectiva, apoyo económico y acompañamiento constante en el desarrollo del niño, niña o adolescente.
En estos casos, un juez de familia o un comisario de familia puede determinar que el padrastro o la madrastra tienen una obligación alimentaria. Para ello, se debe demostrar que la persona ha ejercido funciones propias de un padre o madre: cubrir las necesidades básicas, participar en la formación y brindar atención emocional. No basta con la convivencia temporal; debe existir un compromiso sostenido que evidencie la asunción voluntaria del rol parental.
¿Por qué un padrastro o madrastra sería obligado a dar cuota de alimentos?
El fundamento jurídico de esta decisión radica en la protección del interés superior del menor y en el principio de solidaridad familiar. Por esta razón, el juez evaluará la existencia de un vínculo afectivo estable y reconocido por el menor, así como la duración de la convivencia, la participación en su educación y el grado de apoyo económico brindado. También se analizará la eventual ausencia o incumplimiento de las obligaciones por parte de los padres biológicos.
Es importante subrayar que la declaratoria de padre o madre de crianza no se impone de manera automática. Requiere un proceso judicial o administrativo en el que se acredite, mediante pruebas y testimonios, la relación afectiva y la corresponsabilidad asumida por quien fungió como figura parental.
El proceso puede iniciarse ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) o ante una comisaría de familia, dependiendo del caso y la jurisdicción. Estas entidades valorarán las pruebas y, de ser procedente, podrán remitir el asunto a un juez de familia para que defina la obligación alimentaria correspondiente.