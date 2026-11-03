Ciudadanos que quieren comprar oro podrán hacerlo desde US$1: Tendrán beneficio en cashback

El oro digital gana terreno como alternativa de inversión para quienes buscan acceder a este activo sin necesidad de comprar lingotes o monedas. A través de plataformas tecnológicas, los usuarios pueden adquirir pequeñas cantidades desde aplicaciones móviles, con montos de entrada más bajos y opciones para administrar sus compras de manera digital.
En Colombia, una de las empresas que ofrece esta alternativa es Littio, mediante su producto Oro Digital, que permite comprar este metal desde un dólar digital. Además, la compañía anunció que las compras que cumplan con las condiciones establecidas recibirán un 10 % de cashback hasta el próximo 5 de noviembre. El beneficio se entrega en oro digital, por lo que su valor puede variar de acuerdo con las fluctuaciones del precio internacional de este metal.
La propuesta busca ampliar el acceso a un activo que tradicionalmente ha requerido mayores recursos para su adquisición. De esta manera, personas que no cuentan con el capital suficiente para comprar oro físico pueden explorar esta opción desde canales digitales.
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Las cifras del World Gold Council (WGC) muestran el potencial de crecimiento de este mercado. Según un informe del organismo, aproximadamente el 65 % de la demanda potencial de oro podría corresponder a personas que nunca han adquirido este metal. Asimismo, el 52 % de los usuarios que actualmente tienen oro digital no había invertido en ninguna otra presentación del activo antes de realizar su primera compra.
El mercado del oro digital podría crecer hasta 2031
Las proyecciones del WGC estiman que este mercado, cuyo valor actual se encuentra entre US$45.000 millones y US$55.000 millones, podría alcanzar entre US$160.000 millones y US$170.000 millones en 2031. Esto representaría una tasa de crecimiento anual compuesta cercana al 27 %.
El organismo también calcula que la demanda potencial podría llegar hasta US$700.000 millones si se reducen obstáculos relacionados con la confianza, los costos y la facilidad de acceso.
El comportamiento de los activos respaldados por oro también refleja una mayor actividad. Durante el primer trimestre de 2026, los volúmenes de negociación del oro tokenizado llegaron a US$90.000 millones, una cifra superior a la registrada durante todo 2025.
Christian Knudsen, CEO y cofundador de Littio, explicó que las herramientas digitales permiten adquirir oro con montos flexibles y administrar estas posiciones desde una aplicación, sin depender de la compra y custodia de piezas físicas.
La confianza y el acceso, factores para invertir en oro
El crecimiento de esta modalidad también está relacionado con los canales de distribución y los hábitos de consumo. De acuerdo con el WGC, en los mercados donde el oro digital se ofrece mediante aplicaciones móviles y plataformas tecnológicas de uso cotidiano, su penetración puede ser hasta siete veces mayor.
La diferencia también se observa por edades. El conocimiento de estos productos alcanza el 50 % entre las personas de 25 a 34 años, mientras que entre quienes tienen 55 años o más se ubica en el 23 %.
Para Iván Torroledo, cofundador y CFO de Littio, el desafío consiste en atraer a nuevos compradores mediante productos que ofrezcan información clara sobre sus condiciones y permitan tomar decisiones financieras informadas.
Cabe señalar que no todos los productos de oro digital funcionan de la misma manera. Algunos representan participaciones respaldadas por oro físico bajo custodia, mientras que otros utilizan tecnología blockchain para emitir activos vinculados a reservas del metal. Por eso, antes de invertir es importante revisar el respaldo, los costos, las condiciones de operación y los riesgos asociados a cada alternativa.