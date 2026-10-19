Claro fue reconocida como la red móvil más rápida y de mejor cobertura de Colombia

Claro Colombia fue reconocida por Ookla, líder mundial en inteligencia de conectividad y creador de Speedtest y Downdetector, con los Speedtest Awards a la red móvil más rápida y a la mejor cobertura móvil de Colombia, de acuerdo con las mediciones realizadas entre millones de usuarios en el país durante el primer semestre de 2026.
Cabe resaltar que la compañía cuenta hoy con cobertura 4G en el 100 % de las cabeceras municipales y el despliegue de la red 5G en más de 100 ciudades y municipios.
“Recibir estos reconocimientos por varios años es una muestra del compromiso que tenemos con Colombia y con nuestros clientes. Ser reconocidos por tercer año seguido como la red móvil más rápida y por segundo año consecutivo como la red de mejor cobertura nos confirma que las inversiones que realizamos en infraestructura y tecnología están generando resultados tangibles para los usuarios”, afirmó Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia.
Por su parte, Chip Strange, CEO de Ookla, expresó que “este galardón es testimonio del firme compromiso de Claro con ofrecer a sus clientes un servicio de internet líder en la industria”.
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De acuerdo con la metodología de Ookla, el premio a la red móvil más rápida evalúa indicadores de desempeño basados en la experiencia real de los usuarios, mientras que el reconocimiento a la mejor cobertura móvil analiza el alcance y disponibilidad efectiva de la red mediante cientos de millones de registros y mediciones realizados en todo el territorio nacional.
En ambos casos, Claro obtuvo los mejores resultados del mercado colombiano.