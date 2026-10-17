Inicia la preventa del nuevo iPhone Duo en Claro Colombia: desde esta fecha de octubre estará disponible en tiendas

Apple presentó su nueva generación de teléfonos inteligentes, entre ellos el iPhone Duo y los iPhone 18, Pro y Pro Max, cuya llegada al mercado colombiano comienza a concretarse con el anuncio de Claro sobre la preventa de estos dispositivos.
La compañía de telecomunicaciones informó que la preventa del iPhone Duo ya está disponible a través de su tienda en línea, y que a partir del próximo 23 de octubre los usuarios podrán adquirirlo tanto en sus establecimientos físicos como en sus canales de venta digitales.
De acuerdo con Claro, los compradores también tendrán la posibilidad de financiar la adquisición del equipo a una tasa de interés del 0 %, mediante entidades bancarias aliadas.
La empresa destacó que los usuarios podrán aprovechar las capacidades de los nuevos dispositivos mediante su red 5G, que tiene cobertura en más de 100 municipios y ciudades del país.
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¿Cuáles son las características del nuevo iPhone Duo?
El dispositivo incorpora una pantalla interna Super Retina XDR de 7,6 pulgadas, cuya superficie es 50 % mayor que la del iPhone 18 Pro Max. Al plegarse, cuenta además con una pantalla externa que cubre más del 90 % de la superficie frontal del iPhone 18 Pro.
Su pantalla interna es construida con 10 capas ultrafinas y un acabado de nanotextura diseñado para disminuir los reflejos. El panel OLED ofrece amplios ángulos de visión y alcanza un brillo máximo de 3.000 nits. A esto se suma una cámara FaceTime ubicada debajo de la pantalla, que permanece integrada en la superficie cuando no está en uso.
El diseño también incorpora una bisagra que permite cambiar entre diferentes posiciones y orientaciones.
En fotografía y video, incluye funciones como Duo Preview, Kid Cue, Duo FaceTime y Smart Take, y un sistema que permite capturar fotografías de hasta 48 megapíxeles y grabar video en resolución 4K a 120 cuadros por segundo.
Así las cosas, los interesados en conocer los detalles del equipo y acceder a la preventa pueden consultar haciendo clic en el enlace.