Claudia López dijo si endosará sus votos a Cepeda o a De la Espriella

En medio de las decisiones sobre nuevas alianzas para la segunda vuelta, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, dio pistas sobre lo que hará para el apoyo sobre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.
Aseguró López, como lo han venido haciendo los demás representantes del centro, que la polarización que representan los dos candidatos genera un escenario de importante incertidumbre.
Dijo Claudia López que sus votos no se van a endosar a Cepeda o De la Espriella, toda vez que el escenario político deja muchas dudas sobre lo que pueda llegar a pasar con el desenlace de las votaciones.
Sin embargo, añadió, hay algunas posturas que la alejan de De la Esperilla, al tiempo que reconoció virtudes en Iván Cepeda.
¿Qué más dijo Claudia López sobre su apoyo en segunda vuelta?
Señaló la también exsenadora que reconoce que Cepeda es un político “decente”, aunque ha criticado recurrentemente lo complejo que sería mantener políticas económicas y de seguridad que viene liderando el gobierno Petro.
De otro lado, sobre el candidato de ultra derecha, Abelardo de la Espriella, dijo que tiene una “profunda desconfianza” sobre el proyecto político que plantea para Colombia.
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Al tiempo que, hay que recordar, Claudia López ha sido crítica con las posturas homofóbicas de De la Espriella y lo que represente para el derecho de algunas minorías en el país.