La elección presidencial de 2026 entró en una nueva fase tras el cierre de las votaciones. Aunque el preconteo de la Registraduría da como ganador a Abelardo de la Espriella con 12.959.542 votos y el 49,66 % de la votación, frente a los 12.708.712 sufragios obtenidos por Iván Cepeda, equivalentes al 48,70 %, el resultado definitivo dependerá del escrutinio que adelantan las autoridades electorales.
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La diferencia nacional entre ambos candidatos alcanza 250.830 votos, equivalente a 0,96 puntos porcentuales, una de las más estrechas registradas en la historia reciente del país. Precisamente por ese margen reducido, el proceso de escrutinio se convirtió en el centro de la discusión política después de que el presidente Gustavo Petro pidiera esperar los resultados oficiales y de que la campaña de Cepeda anunciara reclamaciones sobre miles de mesas de votación.
La expectativa sobre los escrutinios de Bogotá era una de las más altas del país. No solo porque se trata del mayor censo electoral de Colombia, sino porque la capital fue uno de los principales bastiones de Iván Cepeda durante la primera y segunda vuelta presidencial y porque los resultados de esta ciudad estaban pendientes dentro de los análisis sobre los cambios entre el preconteo y los escrutinios oficiales.
Los datos consolidados del escrutinio municipal muestran ahora que las variaciones fueron mínimas frente a los resultados preliminares divulgados por la Registraduría Nacional. De hecho, lejos de reducir la diferencia nacional entre los candidatos, los ajustes realizados en Bogotá terminaron ampliando ligeramente la ventaja de Abelardo de la Espriella.
Los cambios de votos en Bogotá tras el escrutinio
La capital del país fue observada con especial atención por campañas, analistas y autoridades electorales debido a su peso dentro del resultado nacional. En el preconteo, Iván Cepeda había obtenido 2.235.514 votos, mientras que Abelardo de la Espriella alcanzaba 1.933.243 sufragios.
Sin embargo, una vez concluyó el escrutinio municipal, los resultados oficiales mostraron ajustes para ambos candidatos.
Cepeda pasó de 2.235.514 a 2.234.979 votos, lo que representa una reducción de 535 sufragios frente al preconteo. Por su parte, Abelardo de la Espriella pasó de 1.933.243 a 1.933.644 votos, registrando un incremento de 401 votos.
El efecto combinado de ambas modificaciones terminó ampliando la diferencia entre los dos candidatos en 936 votos a favor de Abelardo de la Espriella.
Aunque Bogotá sigue siendo una de las ciudades donde Cepeda obtuvo una amplia ventaja electoral, aunque esa brecha se haya acortado comparada con la primera vuelta, el resultado del escrutinio evidencia que los ajustes realizados por las comisiones escrutadoras fueron marginales frente al volumen total de votos contabilizados en la capital.
Una tendencia del escrutinio que se repite en otras ciudades
Los resultados observados en Bogotá coinciden con lo que ya había ocurrido en otras capitales donde concluyeron los escrutinios municipales.
En Cali, por ejemplo, Cepeda logró recortar apenas 105 votos frente a la diferencia registrada en el preconteo. En Bucaramanga, la distancia entre los candidatos se modificó en solo cuatro sufragios.
En ciudades como Pereira, Ibagué y Manizales incluso se registraron ajustes que ampliaron la ventaja de Abelardo de la Espriella frente a los resultados preliminares.
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Estos movimientos muestran que la mayoría de correcciones realizadas durante el escrutinio corresponden a errores aritméticos, inconsistencias en formularios o ajustes puntuales derivados de reclamaciones específicas, y no a cambios sustanciales en el sentido de la votación.
Antes de conocerse los resultados de Bogotá, un ejercicio realizado con los formularios E-26 de 30 capitales departamentales mostraba que Iván Cepeda apenas había logrado recortar 273 votos frente a la diferencia nacional registrada en el preconteo.
Con la incorporación de Bogotá, la tendencia no solo se mantiene sino que refuerza la conclusión de que los cambios observados durante los escrutinios municipales han sido extremadamente reducidos frente a una ventaja nacional superior a 250.000 votos.
¿Puede el escrutinio cambiar al ganador de las elecciones en Colombia?
La Registraduría Nacional ha reiterado que el escrutinio no implica volver a contar voto por voto en todo el país. El proceso consiste en una revisión jurídica y administrativa de las actas electorales para corregir errores, resolver reclamaciones y consolidar los resultados oficiales.
Por esa razón, los cambios suelen ser limitados y se concentran en correcciones puntuales. Los resultados observados hasta ahora en Bogotá y en otras capitales muestran que las variaciones se cuentan en decenas o cientos de votos, incluso en ciudades donde participaron cientos de miles o millones de electores.
Aunque todavía faltan etapas posteriores del escrutinio, incluyendo los procesos departamentales y la consolidación nacional por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), los ajustes registrados hasta ahora continúan siendo pequeños frente a la diferencia de 250.830 votos que separa a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en el preconteo nacional.
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Cabe recordar que será el Consejo Nacional Electoral el encargado de realizar la declaratoria oficial de elección del presidente y vicepresidente de la República para el próximo periodo constitucional una vez terminen todas las etapas del escrutinio.