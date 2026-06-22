Elecciones presidenciales: Registraduría aclara quién hará los escrutinios de votos en el exterior

La elección presidencial de 2026 entró en una nueva fase. Aunque el preconteo de la Registraduría Nacional da como ganador a Abelardo de la Espriella con 12.959.542 votos y el 49,66 % de la votación, frente a los 12.708.712 sufragios obtenidos por Iván Cepeda, equivalentes al 48,70 %, el resultado aún no es definitivo y deberá ser ratificado por el proceso de escrutinio oficial.
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La diferencia entre ambos candidatos es de apenas 250.830 votos, equivalente a 0,96 puntos porcentuales, una de las más estrechas registradas en la historia electoral colombiana. Precisamente por ese margen tan reducido, el debate político se trasladó rápidamente del preconteo a los escrutinios, que son los únicos resultados con validez jurídica para declarar oficialmente quién será el próximo presidente de Colombia.
El presidente Gustavo Petro pidió esperar los resultados oficiales antes de reconocer al ganador definitivo. En la misma línea, Iván Cepeda aseguró que el dato conocido el domingo corresponde únicamente al preconteo y reiteró que aguardará el cierre de los escrutinios antes de pronunciarse sobre el desenlace electoral. Además, anunció reclamaciones sobre cerca de 33.000 mesas de votación.
La discusión ha cobrado especial relevancia porque parte de las inquietudes planteadas por sectores políticos se concentran en los votos emitidos por colombianos en el exterior, un universo electoral que podría tener incidencia en una elección tan cerrada.
Ante ese escenario, la Registraduría Nacional explicó cómo funciona el escrutinio de esos votos y cuál es la autoridad encargada de consolidarlos.
¿Qué puede cambiar durante el escrutinio?
Lo primero que aclaran las autoridades electorales es que el escrutinio no significa volver a contar voto por voto en todo el país.
Se trata de una revisión jurídica y administrativa realizada por jueces de la República y autoridades electorales para verificar actas, corregir errores aritméticos, resolver reclamaciones, revisar inconsistencias en formularios y consolidar los resultados oficiales.
De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), las reclamaciones únicamente pueden presentarse por las causales previstas en la ley electoral y deben surtir diferentes etapas antes de llegar a la instancia nacional.
La importancia de este proceso radica en que el preconteo tiene carácter informativo, mientras que el escrutinio es el mecanismo que produce los resultados oficiales y jurídicamente vinculantes.
De hecho, la fortaleza del sistema electoral colombiano descansa precisamente en la existencia de múltiples filtros de revisión. Misiones de observación nacionales e internacionales han destacado que el sistema incorpora controles, auditorías, testigos electorales y mecanismos de verificación que permiten corregir errores y garantizar la trazabilidad de los resultados.
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La Registraduría informó que desde las 9:00 de la mañana del lunes se reanudaron los escrutinios municipales y auxiliares en los municipios y zonas donde el proceso aún no había concluido.
Según la entidad, este procedimiento presenta un avance superior al 99 % y en Bogotá los escrutinios locales ya superan el 99,7 %.
Posteriormente comenzará una segunda etapa. Desde este martes iniciarán los escrutinios generales o departamentales en las capitales del país. Estas comisiones estarán integradas por delegados del Consejo Nacional Electoral, dos por cada departamento y dos para Bogotá.
Una vez finalicen esas revisiones departamentales, toda la información será remitida al Consejo Nacional Electoral, organismo encargado de realizar el escrutinio nacional y declarar oficialmente la elección del presidente y vicepresidente de la República para el periodo constitucional correspondiente.
Quién hará el escrutinio de los votos en el exterior
Uno de los temas que más preguntas ha generado después de las elecciones es el relacionado con los sufragios depositados por los colombianos residentes fuera del país.
La Registraduría aclaró que esos votos no hacen parte de los escrutinios departamentales que comienzan esta semana en las capitales del país.
La razón está establecida en el parágrafo del artículo 6 de la Ley 163 de 1994, que asigna directamente esta función al Consejo Nacional Electoral.
La norma señala expresamente: «El Consejo Nacional Electoral practicará el escrutinio para Presidente y Vicepresidente de la República, de los votos depositados por los ciudadanos colombianos residentes en el exterior».
La misma disposición establece que el proceso se realizará con base en los resultados consolidados enviados por las respectivas embajadas y consulados a través de mecanismos de transmisión de información considerados confiables por la organización electoral.
Además, la ley dispone que: «Las actas que se envíen por fax tendrán el mismo valor de las originales».
Aunque el texto legal fue expedido en una época en la que el fax era una de las principales herramientas de comunicación internacional, la norma mantiene vigente el principio según el cual las actas transmitidas desde el exterior conservan plena validez para efectos del escrutinio.
La relevancia de los votos en el exterior aumentó después de conocerse que una parte importante de la ventaja obtenida por Abelardo de la Espriella provino precisamente de ese segmento del electorado.
Los resultados preliminares muestran que el candidato obtuvo una ventaja considerable entre los colombianos residentes fuera del país, lo que convirtió a esa votación en uno de los factores determinantes para explicar la diferencia final observada en el preconteo.
Sin embargo, las autoridades electorales insisten en que esos votos están sometidos exactamente al mismo procedimiento de validación que el resto del proceso electoral.
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Por esa razón, el Consejo Nacional Electoral será el encargado de incorporar los resultados provenientes de consulados y embajadas al escrutinio nacional y consolidarlos junto con los resultados remitidos desde los departamentos colombianos.