Inversión social, reducción de la pobreza y capital extranjero, clave en crecimiento económico del Valle en 2025

El Valle del Cauca continúa consolidándose como una de las regiones que jalona el desarrollo del país. En la vigencia 2025, se destaca la inversión social en sectores como la salud, seguridad, infraestructura y educación que, sumada a la atracción de inversión extranjera, ha sido clave para la reducción de la pobreza y el crecimiento económico del departamento.
A través de proyectos estratégicos y transversales se impulsaron acciones orientadas a generar nuevas oportunidades y a fomentar el empleo, entre otros avances significativos.
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Estos esfuerzos se reflejan en una economía que crece por encima del promedio nacional en el aumento de la inversión extranjera y en la reducción de la pobreza multidimensional. Asimismo, se han implementado programas con impacto tanto en zonas rurales como urbanas, evidenciando los principales resultados de la gestión adelantada durante 2025.
“El Valle del Cauca responde en todos sus sectores y eso hace posible que existan indicadores y cifras medibles que demuestran que estamos trabajando y logrando impactar la vida de los vallecaucanos. En ese sentido, debo destacar cifras que no medimos nosotros, sino el DANE y Planeación Nacional, entidades de orden nacional sobre las que no tenemos injerencia. La más importante es que hemos logrado reducir, desde 2016, la pobreza multidimensional en más del 60 %, sacando a más de 400.000 personas de esa trampa de carencias”, afirmó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, al rendir cuentas de la gestión y el trabajo en la pasada vigencia a los vallecaucanos.
El Valle del Cauca escaló al tercer lugar en el Índice de Competitividad Nacional, mientras entre 2024 y 2025 atrajo 44 proyectos de inversión extranjera equivalentes a US$556 millones, con impacto en más de 5.200 empleos.
“La economía ha crecido 2,8 %, por encima del promedio nacional, ubicado en 2,6 %. El desempleo se sitúa en 8,1 % y la informalidad ha disminuido. Ocupamos el primer lugar en desempeño institucional, lo que indica que estamos realizando las acciones necesarias para gestionar recursos e inversiones que permitan reducir la pobreza multidimensional y generar empleo. También alcanzamos un 97 % en el índice de Transparencia, con un incremento de cinco puntos; tenemos cubierto el 100 % del PAE y logramos reducir en 65 % los feminicidios el año pasado”, explicó la mandataria.
Agregó que, durante el último año, se han sembrado más de ocho millones de árboles para proteger las cuencas hidrográficas y preservar el recurso hídrico.
Además, con la estrategia Valle Verde, el Gobierno departamental avanza en proyectos como una primera planta de hidrógeno verde, fertilizantes verdes y el desarrollo de combustibles sostenibles para aviación, lo que ha despertado el interés de gobiernos como China, Japón, Francia, Canadá, Estados Unidos y Alemania.
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La inversión se siente en todos los sectores. A través del programa Cinta Huellas se han beneficiado cerca de 200.000 vallecaucanos mediante un trabajo articulado con las Juntas de Acción Comunal contribuyendo al cierre de brechas entre zonas urbanas y rurales. Se intervinieron 5.000 metros de vías en 14 municipios durante 2025: Andalucía, Ansermanuevo, Argelia, Cali, El Cairo, El Dovio, Florida, La Cumbre, La Unión, Pradera, Restrepo, San Pedro, Toro y Yumbo.
Adicionalmente, en 2025 se entregaron más de 18 kilómetros de placa huella en los municipios de Ansermanuevo, Caicedonia, Alcalá, Bugalagrande, Dagua, La Cumbre, Pradera, Restrepo, Sevilla, Versalles, Yotoco, Buenaventura, Florida y Argelia.
En materia de seguridad, el Gobierno del Valle del Cauca fortaleció sus capacidades con herramientas como el sistema RAPTOR, Red Aérea de Protección Territorial, compuesto por cuatro drones de alta tecnología integrados al Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad, CGES, al Observatorio del Delito y a los esquemas de patrullaje territorial. Estas acciones han contribuido a afectar estructuras criminales, en parte gracias a la activación de una bolsa de recompensas.
Por otra parte, pese a la deuda de $6 billones del Gobierno Nacional con la red de salud del departamento, se indicó que el Gobierno departamental ha adelantado jornadas de desconcentración de servicios con médicos especialistas, mediante las cuales 15.000 personas han sido atendidas en los municipios, así como otras 2.100 en jornadas especiales realizadas en Cali con distintas EPS.
A estos resultados se suman programas y estrategias como Valle Agro, Valle Café, VALLEmplea, ValleINN+, NIDO y DigiCampus, con los cuales el Gobierno departamental continúa trabajando para cumplir su compromiso de generar oportunidades, bienestar e impulsar el desarrollo regional.