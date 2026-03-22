15 años de Invest Pacific: el motor que triplicó la inversión extranjera en el Valle del Cauca

La Asamblea Anual de Invest Pacific conmemoró este mes los primeros 15 años de labor de la agencia de promoción de inversión del Pacífico colombiano. El evento sirvió como escenario para presentar un balance contundente que demuestra cómo la inversión extranjera se ha convertido en una columna vertebral de la economía regional.
Desde su creación en 2010, Invest Pacific ha liderado una transformación en el tejido empresarial del Valle del Cauca. Según datos de la propia agencia, en estos tres lustros se ha logrado triplicar la presencia de multinacionales, pasando de 80 empresas en 2010 a más de 260 compañías de capital extranjero operando actualmente en la región.
“En estos 15 años hemos triplicado la presencia de multinacionales… Este crecimiento es el reflejo de la alta incidencia de Invest Pacific y de su trabajo mancomunado”, dijo Juan Carlos Castro, director ejecutivo de Invest Pacific.
De hecho, han acompañado 240 proyectos de inversión desde 2010, lo que se ha traducido en cerca de US$2.900 millones en inversión total captada para el departamento y en la generación de más de 26.600 empleos de calidad y formales en el Valle del Cauca.
De acuerdo con los voceros, gracias Invest Pacific, a la inversión pasó de impactar 15 municipios en 2010 a 31 municipios en 2025. También destacan una diversificación de origen, pues en 2010 se contaba con inversión de 26 países y en 2025 la cifra ascendió a 47 naciones.
Este flujo de capital no es solo estadístico, representa el 35 % de las exportaciones de la región, el 21 % del PIB regional y más del 5 % del empleo formal del departamento.
Por su parte, la Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, resaltó que la región hoy ocupa el tercer lugar nacional en competitividad, señalando que “el trabajo conjunto que hemos hecho con Invest Pacific ha sido muy productivo para nuestro departamento”.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, reforzó esta visión al indicar que se ha “priorizado la internacionalización de Cali eso se traduce en más turistas, más dinamismos de la economía y más generación de empleo”.
Un futuro verde y tecnológico
Para el cierre de este año, la meta de Invest Pacific es atraer 22 proyectos de inversión adicionales que sumen US$300 millones y generen 2.200 nuevos empleos.
La estrategia a largo plazo se centra en proyectos de alto impacto como «Valle Verde», una iniciativa orientada a atraer inversiones en descarbonización, hidrógeno verde, fertilizantes verdes y combustibles de aviación sostenibles para cumplir metas globales al 2030 y 2050.
Así mismo, se busca potenciar al departamento como un imán para los Centros de Servicios Compartidos, aprovechando el talento humano competitivo de la región.
Como señaló Francisco Miranda, conferencista del evento, el reto futuro será mantener la estabilidad y seguridad para que las agendas locales sigan floreciendo y Cali continúe siendo vista por el mundo como un destino de inversión de talla mundial.