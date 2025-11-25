Valora Analitik informa a sus lectores que, por un error involuntario, y partiendo de la base de la buena fe, se publicó el 5 de noviembre de 2025 la nota “Encuesta CNC: De La Espriella, Miguel Uribe, y Fajardo lideran intención de voto par Presidencia de Colombia” contenido atribuido al Centro Nacional de Consultoría (CNC) sobre intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026.
La publicación inicial mencionaba resultados de intención de voto y posibles escenarios de segunda vuelta; sin embargo, el CNC enfatizó que no ha publicado ni autorizado la divulgación de la encuesta referida, aclaró que cualquier contenido que se presente como propio sin su emisión ni autorización oficial, y sin cumplir íntegramente los requisitos legales y técnicos, no proviene de su institución y carece de validez.
En respeto por la normatividad y la transparencia, Valora Analitik acoge el llamado del CNC, que recordó que cumple y hace cumplir las disposiciones establecidas en la Ley 2494 de 2025, la cual fija exigencias técnicas, metodológicas y temporales para la divulgación de estudios de opinión y encuestas electorales.
Siguiendo las solicitudes formales del CNC, Valora Analitik procede a:
1. Retirar de manera inmediata la publicación original y todo su material asociado, incluidos enlaces y fichas técnicas compartidas.
2. Publicar esta rectificación en el mismo espacio y con la misma visibilidad de la nota inicial. Valora Analitik reitera que siempre actúa de buena fe y nunca ha existido intención o voluntad de agravio hacia el CNC, por el contrario, reitera su compromiso con la precisión, la verificación y la responsabilidad informativa, lamentando los inconvenientes ocasionados.