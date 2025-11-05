La cocina japonesa de autor que conquista Bogotá: Esto cuesta ir

Cocina japonesa de autor y ambiente de lujo describen la experiencia del restaurante Salvaje, propiedad del Grupo Salvaje, que desde 2019 ha transformado la gastronomía en Bogotá y diferentes partes del mundo.
Tienen sedes en Madrid, España; Miami, Venezuela, Guatemala, París, México, Dubái, Emiratos Árabes, Medellín, y en los próximos meses tendrán nuevas aperturas en Cartagena, Barranquilla, Atenas e Ibiza.
En Bogotá, el restaurante está ubicado en el Hotel Bioxury, en la calle 83 #9 – 48. Allí, se puede disfrutar de una variedad de platos, cocteles, música y una decoración única con detalles negros y dorados y vegetación.
La experiencia gastronómica
Fermín Azkue es el chef detrás de cada preparación y quien ha logrado fusionar técnicas milenarias con ingredientes locales y sabores del mundo. El experto ha tenido participaciones en altas cocinas de estrellas Michelin.
En Salvaje, se pueden elegir desde platos por separado hasta un menú de 13 tiempos. El sello del restaurante son sus ingredientes exclusivos, técnicas y creatividad.
En la carta se puede encontrar una amplia propuesta de sushi que varía entre los $39.600 y $100.000. También hay opciones de Nigiri/Sashimi entre los $25.200 y $70.800.
Hay cinco opciones de hosomaki ($25.600 – $47.800); arroz, sopa y noodles ($25.200 – $85.000); opciones de mar ($47.800 – $62.500).
De igual manera, hay opciones deliciosas y variadas para compartir que varían entre los $25.200 y los $68.000. Para quienes prefieren una opción liviana y saludable, hay disponible una ensalada por $31.400.
Uno de los aspectos que más llaman la atención de la carta de este restaurante es que tienen opciones de robata de mar, tierra y granja. Los precios varían entre los $22.500 y los $550.000.
Y, hay cinco opciones de postres que oscilan entre los $27.000 y $32.800.
En cuanto a las bebidas, tienen variedad de vinos, cócteles, jugos, sodas, cervezas artesanales, entre otros.
Nueva propuesta
Recientemente, Salvaje lanzó Toro by SLVJ Delivery, una propuesta que busca democratizar el sushi de primer nivel y pensada en quienes buscan disfrutar en casa de un producto sofisticado y de alto estándar.
“Lo que queremos básicamente es democratizar el sushi de alta calidad, con productos de primera y con técnica impecable, que es lo que respalda el nombre de Salvaje. Nuestra obsesión por la calidad es lo que nos distingue”, afirmó Michelle Cure, gerente de operaciones de Salvaje.
La propuesta incluye una selección de rolls y platos calientes que combinan lo mejor de la tradición japonesa con la creatividad que caracteriza a la marca, como el Dinamita roll (relleno de palmito de cangrejo, gratinado con salsa dinamita y mantequilla trufada), Spicy salmon roll y Acevichado roll, entre otros. Entre los platos calientes están: Toro Noodles de res y el Pork Belly Fried Rice.