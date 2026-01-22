Colfecar expresó su preocupación ante la reciente escalada arancelaria entre Ecuador y Colombia. El gremio de transporte y logística advirtió que estas medidas no solo impactan en la relación comercial bilateral, sino también en las cadenas de suministro.
“Estas decisiones representan un quiebre en los principios de integración andina y libre comercio, y trasladan los costos de las tensiones políticas y de seguridad a los ciudadanos, las empresas y las cadenas logísticas, sin resolver de fondo los problemas que se pretende atender”, señaló.
La agremiación enfatizó que la imposición de aranceles del 30 % en ambos sentidos tendrá un efecto directo en la ciudadanía. Este se traduciría en el encarecimiento de bienes, la pérdida de competitividad en las exportaciones y una reducción en los volúmenes de carga.
A lo anterior también se le suman las afectaciones en el empleo del sector transporte, logística y comercio internacional, así como los retos en materia de seguridad que ya viene enfrentando la industria.
“Desde Colfecar reiteramos que los retos de seguridad en la vía panamericana y la frontera común son reales y deben ser enfrentados de manera conjunta. En Colombia hemos tenido que afrontar varios desafíos que han generado altos sobrecostos e incertidumbre para cumplir con las exportaciones terrestres a Ecuador”, añadió.
La entidad aludió a algunos de esos hechos que ha tenido que enfrentar el sector, incluyendo cerca de 45 bloqueos en la vía panamericana durante el 2025 y la crisis de orden público en el departamento del Cauca. “Mezclar los instrumentos de política comercial con los objetivos de seguridad es un error, ya que debilita la economía formal, afecta a los consumidores y puede incentivar la informalidad, sin atacar las causas estructurales del problema”, destacó.
En ese orden de ideas, el gremio hizo un llamado de urgencia para promover el diálogo bilateral, el uso de mecanismos de la Comunidad Andina y la separación de las agendas de seguridad, comercio y energía, “con el fin de preservar la integración regional, la estabilidad económica y el bienestar de los ciudadanos de ambas naciones”.
¿Qué está pasando entre Colombia y Ecuador?
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que se aplicará una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia. La medida, según explicó, responde a «la falta de reciprocidad y acciones firmes» de este último en la lucha contra el narcotráfico.
En respuesta, el gobierno colombiano informó que se impondrá un gravamen del 30 % a la importación de 20 productos provenientes de la nación vecina. Además, el Ministerio de Minas y Energía la suspensión de las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) con este territorio.
El cruce entre ambos países ha encendido las alarmas, en especial considerando que Colombia y Ecuador mantienen una relación comercial estratégica que supera los US$2.500 millones. En el caso del transporte de carga, Colfercar señaló que esta cuenta con una alta dependencia del transporte terrestre internacional (72 %).
