Ante las tensiones crecientes de los últimos días, el Gobierno de Ecuador anunció la imposición de aranceles a Colombia por no haber llegado a acuerdos por la falta de colaboración militar en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.
A través de sus redes sociales, el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, introdujo que se han hecho “esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los US$1.000 millones anuales”.
“Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna. Por eso, ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero”, afirmó.
Noboa fue enfático en que esta medida se mantendrá hasta que exista un “compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”.
La relación inestable de los últimos meses entre Colombia y Ecuador
Las diferencias entre ambos países se producen luego de varios hechos que han deteriorado la relación en los últimos meses.
En 2025, Ecuador comenzó con la deportación masiva de ciudadanos colombianos —incluidos presos— sin acordar un protocolo conjunto. Lo anterior, para poder lidiar con problemas de seguridad, hacinamiento carcelario y la presencia de presos extranjeros, especialmente colombianos, en sus cárceles.
Este hecho fue calificado por el gobierno colombiano como un “gesto inamistoso”, mientras que Quito sostuvo que estaba actuando conforme a la ley.
Más adelante, a finales de diciembre de 2025, Ecuador anunció el cierre de varios pasos fronterizos entre ambos países, dejando habilitado solo el Puente Internacional de Rumichaca como paso oficial.
Con esta acción se buscó bloquear rutas usadas por economías criminales y mejorar la seguridad, pero Colombia la calificó de decisión “unilateral”.
El Gobierno de Daniel Noboa ha buscado lidiar contra la inseguridad en su país —que incluye conflicto armado interno contra pandillas, crimen organizado y narcotráfico—, desplegando miles de tropas a zonas a zonas por la violencia.