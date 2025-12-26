Ecuador restringe pasos fronterizos con Colombia y Perú; esta es la razón

Desde el pasado miércoles 24 de diciembre, el Gobierno de Ecuador restringió los pasos fronterizos entre Colombia y Perú.
Así lo informó la Cancillería de ese país, explicando que “se mantendrán habilitados únicamente los pasos internacionales de Rumichaca (Centro Nacional de Atención Fronteriza) en la frontera con Colombia, y de Huaquillas (Centro Binacional de Atención Fronteriza y puente internacional) en la frontera con el Perú”.
Cabe resaltar que Rumichaca está ubicado sobre el río Guáitara, en Nariño.
Según el comunicado compartido, la medida responde a razones de seguridad nacional y fue informada a los Gobiernos de dichos países.
En ese sentido, Rumichaca y Huaquillas quedan como los únicos pasos internacionales para transitar entre Ecuador y los países mencionados.
Para entrar en contexto, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, decretó en 2024 un estado de “conflicto armado interno”, con el que busca intensificar acciones contra las bandas del crimen organizado, las cuales han sido calificadas por el mismo Gobierno como grupos “terroristas”.
A esas bandas, el país ha atribuido la escalada de violencia de los últimos años, que ha generado que Ecuador registre la tasa de homicidios más alta de América Latina, según información de la EFE.