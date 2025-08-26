Collective Mining encuentra más oro y cobre en su proyecto San Antonio en Colombia

La canadiense Collective Mining sigue reforzando el potencial de su proyecto San Antonio, ubicado en el departamento de Caldas (Colombia), tras reportar nuevos resultados de perforación que confirman la presencia de un sistema mineral de gran tamaño y en expansión.
La compañía informó que dos de sus perforaciones recientes (SAC-18 y SAC-15) arrojaron resultados positivos con altas concentraciones de oro, cobre y plata.
Los pozos se detuvieron antes de lo previsto por limitaciones técnicas, pero incluso en las últimas muestras continuaban encontrando mineral, lo que sugiere que el depósito es más grande de lo que se pensaba.
Con estos avances, el área mineralizada confirmada ya se extiende a lo largo de unos 450 metros y sigue abierta en todas las direcciones, es decir, todavía no se conoce su límite.
Tres tipos de mineralización de Collective Mining
Los geólogos de Collective han identificado tres zonas principales dentro de San Antonio:
- Una capa más superficial con oro de baja ley
- Un sistema de vetas ricas en oro y plata que gana fuerza desde los 300 metros de profundidad
- Y un gran cuerpo de oro y cobre que aparece a partir de los 400 metros, con una relación oro-cobre más favorable que en depósitos tradicionales
Hay que decir que San Antonio está muy cerca del proyecto Guayabales, también de Collective, lo que facilitaría compartir infraestructura en el futuro.
Además, el área cuenta con acceso a energía hidroeléctrica, la carretera Panamericana y no tiene comunidades cercanas, lo que reduce posibles conflictos sociales.
Hasta ahora, la empresa ha perforado unos 10.000 metros en San Antonio y planea seguir avanzando con equipos más potentes para explorar a mayor profundidad.
En total, la compañía ejecuta un plan de 70.000 metros de perforación en 2025 entre San Antonio y Guayabales.
La visión de Collective Mining
Ari Sussman, presidente ejecutivo de Collective Mining, destacó el potencial del hallazgo: “estoy impresionado por la magnitud del sistema y el enorme potencial que tiene. Aunque aún estamos en una etapa temprana, creemos que la perforación agresiva nos permitirá demostrar el verdadero tamaño de este descubrimiento”.
También destacó la cercanía estratégica con infraestructura clave, como líneas hidroeléctricas y la Panamericana, lo que facilita cualquier desarrollo futuro.
Collective Mining aseguró que continuará reforzando con contundencia su descubrimiento pórfido en San Antonio, destacando la extensión del sistema mineralizado, las diferentes fases identificadas y la adecuada logística.
“Con mejoras operativas y resultados prometedores, el proyecto avanza con paso firme, posicionándose como una pieza clave para el desarrollo de la cartera del grupo en Colombia”, indicó la empresa.