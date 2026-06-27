Colombia completa seis años sin tener la energía esperada, mientras afronta otro fenómeno de El Niño

En 2026, el sistema eléctrico colombiano espera recibir 4.475 megavatios de energía, de acuerdo con la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). Sin embargo, con corte al 25 de junio del año mencionado, el sistema solo ha recibido 321 megavatios, una cifra equivalente a poco más de 7,1 %.
Lo anterior no es una excepción, sino un fenómeno que se viene repitiendo desde 2020, de acuerdo con las cifras de XM, operador del mercado eléctrico colombiano.
Por ejemplo, en ese año (2020) el sistema esperaba recibir 2.299 megavatios, pero solo recibió 361 megavatios. En 2025 se esperaban 3.517 megavatios, pero ingresaron 380 megavatios.
Cabe señalar que el sistema eléctrico colombiano se compone principalmente de fuentes hidráulicas, es decir, de la generación de energía a partir del agua, que reúne 62 % de la matriz eléctrica (cifras de junio de 2026). Luego está el componente térmico, que tiene una capacidad efectiva de 29 % y le sigue la energía solar con 9 %.
Colombia está atravesando un fenómeno de El Niño que, según los pronósticos de centros de investigación de la Universidad de Columbia, podría tener una alta intensidad y extenderse hasta el primer cuatrimestre de 2027.
Esto haría que el nivel de los embalses disminuya, y por lo tanto, la capacidad del sistema hidráulico, que tendría que ser respaldado por la generación térmica; sin embargo, esta requiere de gas para operar; pero el energético se está importando desde diciembre de 2024 para abastecer a hogares, pequeños comercios y gas vehicular, y Colombia solo cuenta con una planta para su importación.
Dicha infraestructura para importar gas está ubicada en Cartagena y es SPEC (Sociedad Portuaria El Cayao), filial de la empresa transportadora de gas, Promigas. A esto se suma que la terminal de regasificación, es decir, donde el gas pasa de estado líquido a gaseoso, estará en mantenimiento entre el 30 de julio y el 3 de agosto de 2026, lo que puede significar una mayor presión para el sistema, ya que se requiere la mayor disponibilidad de gas, sea importado o nacional, para atender la demanda.
XM señaló que, en lo corrido de junio de 2026 frente al mismo mes de 2025, hubo un crecimiento en la demanda de energía en todas las regiones de Colombia. Las mayores alzas se registraron en Guaviare (15,12 %), Chocó (11,46 %), Valle (8,93 %) y Caribe (7,59 %).
Es necesario mencionar que durante el fenómeno de El Niño de 2015 y 2016 no existía el aporte de generación solar con el que se cuenta actualmente. Es por ello que XM afirmó que el crecimiento de la demanda asciende a 60 gigavatios hora por día. De estos, se espera que 20 gigavatios hora diarios sean atendidos con generación solar, un recurso que no estaba disponible en 2015. Los 40 gigavatios hora diarios restantes serían cubiertos por la generación térmica, que durante el fenómeno de El Niño de 2015 y 2016 entregó un promedio de 85 gigavatios hora por día.
El operador añadió que será necesario que, durante el desarrollo de la ola de calor entre 2026 y 2027, el sistema maximice las reservas hídricas de los embalses desde agosto de 2026 hasta el final del verano, con la finalidad de mitigar los riesgos de desatención de la demanda.
A la fecha, el volumen útil de los embalses se ubica en 74,9 %, una cifra que está cinco puntos porcentuales por debajo del nivel considerado necesario, de 80 %, para afrontar el fenómeno de El Niño.
Asimismo, el operador expresó que deberán garantizarse los combustibles necesarios para que la generación térmica pueda operar, lo que requerirá una coordinación entre los sectores de energía y combustibles, como el gas, el carbón y los combustibles líquidos.
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