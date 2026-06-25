Colombia despliega misión de rescate para apoyar a Venezuela tras devastadores terremotos

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Javier Pava, anunció el envío de una misión humanitaria especializada para apoyar a Venezuela luego de los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5.
Tras una reunión extraordinaria del Comité Nacional para el Manejo de Desastres, Pava informó que Colombia movilizará el equipo USAR Colombia Uno, integrado por 62 socorristas altamente especializados en operaciones de búsqueda y rescate urbano, acompañados por cuatro equipos caninos y 12 toneladas de equipos técnicos para intervenir en edificaciones colapsadas.
“Colombia, como país hermano de Venezuela, va a buscar estar en un primer momento en la ciudad de Caracas para ayudar en los temas de coordinación operativa”, afirmó el funcionario.
Según explicó, el grupo está conformado por integrantes de organismos de socorro de distintas regiones del país, entre ellos bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía y Fuerzas Militares, quienes cuentan con entrenamiento especializado para actuar en escenarios de estructuras colapsadas.
Operación se concentrará en búsqueda y rescate
Pava señaló que durante las primeras 72 horas posteriores al desastre la prioridad será la localización y rescate de personas atrapadas bajo los escombros.
Para ello, Colombia enviará dos aeronaves militares: un avión Hércules para transportar la carga especializada y un C-40 para el traslado del personal de rescate. La llegada se realizará inicialmente a un aeropuerto habilitado por las autoridades venezolanas en Maracay, desde donde se coordinará el despliegue hacia las zonas más afectadas.
“El primer requerimiento es el tema de salvamento de personas. Estamos concentrados en las labores de búsqueda y rescate”, explicó.
Asimismo, indicó que Colombia mantiene activa su sala de crisis nacional y evaluará nuevos apoyos de acuerdo con las solicitudes que formule el Gobierno venezolano en los próximos días. Entre las necesidades preliminares identificadas figuran medicamentos, insumos médicos, carpas y otros elementos para la atención de la emergencia.
Cancillería habilita canales para colombianos en Venezuela
Durante la misma rueda de prensa, la Cancillería informó que el consulado colombiano en Caracas permanece cerrado temporalmente debido a afectaciones estructurales provocadas por los sismos.
Las autoridades habilitaron líneas telefónicas, correos electrónicos y canales de atención para que familiares en Colombia puedan reportar casos de colombianos desaparecidos o solicitar información sobre sus allegados en territorio venezolano.
De acuerdo con los registros consulares, cerca de 239.652 colombianos están inscritos oficialmente en Venezuela, aunque las autoridades estiman que la cifra real podría oscilar entre 850.000 y 1,5 millones de connacionales.
Donaciones serán inicialmente en dinero
La Cruz Roja Colombiana anunció la activación de un canal de donaciones económicas para apoyar la respuesta humanitaria.
Las autoridades explicaron que, por ahora, no se recibirán ayudas en especie debido a que aún se está realizando la evaluación de daños y necesidades en las zonas afectadas.
“Las donaciones en dinero permiten responder de manera más eficiente a las necesidades reales que determine la evaluación de daños”, señalaron los organismos de socorro.
Pava destacó que Colombia cuenta con capacidades reconocidas internacionalmente en gestión del riesgo y aseguró que el país mantendrá su apoyo a Venezuela mientras evoluciona la emergencia.
“Nos cabe la responsabilidad de estar en primera instancia al lado de nuestro país vecino, aprovechando la capacidad que tenemos instalada para responder a este tipo de tragedias”, concluyó.