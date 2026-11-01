Colombia, el país donde el ecosistema digital más aporta al PIB entre cinco economías de América Latina

Colombia es el país donde el ecosistema digital genera mayores derrames económicos entre cinco economías de América Latina, con una participación del 15,1 % del PIB en 2025, según un estudio presentado por la Alianza por una Infraestructura Digital y la Internet Abierta de América Latina (Dig.ia-LAC).
El informe, elaborado por Telecom Advisory Services y liderado por Raúl Katz, Juan Jung y Fernando Callorda, fue presentado en Bogotá durante el Foro DIG.IA-LAC Colombia 2026, que reunió a representantes del Gobierno Nacional, el Congreso, organismos reguladores, la academia y empresas tecnológicas.
De acuerdo con el estudio, las plataformas digitales facilitaron US$15.475,6 millones en ingresos y actividad económica en Colombia. Además, impulsaron ventas por US$8.520 millones a través del comercio electrónico y generaron US$44.697,8 millones en bienestar directo para los consumidores, medido a través del excedente del consumidor.
El análisis también destacó el impacto de las inversiones en infraestructura digital. Entre 2017 y 2025, las plataformas de aplicaciones y contenidos (CAPs) ejecutaron US$3.866 millones en inversiones en cables submarinos y centros de datos en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. Adicionalmente, anunciaron inversiones por más de US$17.500 millones.
En el caso colombiano, las inversiones en cables submarinos y zonas de nube pública alcanzaron US$260 millones y generaron un impacto económico total de US$688,58 millones.
A esto se suman US$890 millones destinados a infraestructura logística para el comercio electrónico, que produjeron un impacto económico de US$2.315 millones. En conjunto, estas inversiones generaron más de 35.000 empleos-año.
El documento también señala que la innovación tecnológica contribuye a optimizar la capacidad de las redes. En particular, los códecs avanzados de compresión de video pueden reducir hasta en 30 % la necesidad de datos sin afectar la calidad, lo que permite mejorar la eficiencia de la infraestructura existente.
Otro de los resultados del estudio está relacionado con la productividad laboral. El uso de herramientas digitales generó una mejora acumulada del 1,83 % en Colombia, equivalente a un aporte de US$714,7 millones anuales a la economía.
¿Qué propone Dig.ia-LAC para Colombia?
Durante el foro, la Alianza planteó la necesidad de convertir la infraestructura digital en una política de Estado para atraer inversión, mejorar la productividad y fortalecer la competitividad del país.
Mercedes Aramendía, directora ejecutiva de Dig.ia-LAC, señaló que el peso del ecosistema digital en la economía colombiana demuestra que las decisiones regulatorias sobre este sector tienen efectos en el conjunto de las actividades productivas.
«El ecosistema digital en Colombia no representa una vertical económica más; es una estrategia transversal de desarrollo industrial, competitividad, empleo e inclusión», afirmó.
La directiva agregó que el país tiene la oportunidad de consolidarse como un centro digital regional, pero necesita agilizar los permisos para desplegar infraestructura, integrar la planificación digital con la matriz energética y preservar una Internet abierta.
La hoja de ruta presentada por la Alianza contempla seis condiciones habilitantes: marcos fiscales proporcionales, permisos ágiles para infraestructura, modernización logística para el comercio electrónico, innovación, fortalecimiento del capital humano y las habilidades digitales, y desarrollo de inteligencia artificial, además de la protección de una Internet abierta basada en su arquitectura multicapa.
La Alianza Dig.ia-LAC está integrada por Amazon, Apple, Cisco, Google, Meta, Mercado Libre y TikTok, junto con cámaras y asociaciones del sector tecnológico de América Latina. Su objetivo es promover el diálogo público-privado y políticas que incentiven la inversión en infraestructura digital.