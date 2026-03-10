Colombia es de los pocos países de Latinoamérica que no han mejorado su inversión desde la pandemia

Mientras en países como México, Perú o Brasil la inversión, en relación con el tamaño de la economía, ha ganado participación entre 2009, previo a la pandemia, y 2025, en Colombia el indicador ha desmejorado.
Hace seis años, en Colombia, la inversión equivalía al 22 % del Producto Interno Bruto (PIB); el año pasado, se ubicó en el 16 %, según cifras oficiales, su nivel más bajo en dos décadas.
Esto llevó a Credicorp Capital a advertir que la inversión constituye hoy la principal preocupación en cuanto a la actividad económica se refiere, pues solo a través de ella es posible aumentar la capacidad productiva, fomentar la innovación tecnológica, acumular capital y generar empleo de forma sostenida.
El análisis de la entidad, presentado este martes en el Congreso de Colcapital, también llama la atención en que la inversión privada ha tenido históricamente la mayor participación en el total, mientras la inversión pública aportó solo un poco más del 20 % a la cifra el año pasado.
En ello coincidió Corficolombiana, que también hoy en un evento para inversionistas insistió en que la inversión apenas está aportando al crecimiento económico, que responde principalmente al consumo y el gasto público.
En un ejercicio en el que comparan los principales indicadores con lo observado en 2019 (índice 100), revelan que mientras el PIB ha evolucionado hasta sumarse 16 puntos, la inversión va en 90 puntos y la inversión fija en 88,4.
De hecho, la entidad señaló que la tasa de inversión fija como porcentaje del PIB alcanzó un mínimo de 50 años. La caída comenzó en 2020 (18,4 %) en el marco de la pandemia por el Covid-19, pero se acentuó en 2022 (19,1 %), a pesar de que intentó repuntar en 2021.
Vale la pena recordar que el punto más alto en la historia reciente se tocó en 2007, cuando la inversión llegó a pesar el 24,1 % del PIB.
Tras conocerse los datos oficiales para todo 2025, los analistas advirtieron el deterioro del indicador, que cayó un 2,9 % en el último trimestre del año, lo que explicó que cerrar un año con un avance débil de apenas 2,1 %, a pesar de que en 2024 había crecido 10,2 %.
El Grupo Cibest (Bancolombia), por ejemplo, señaló que la «inversión fija registró un avance débil», pues en el consolidado, el crecimiento de la formación bruta de capital fijo alcanzó apenas un 1,3 % anual.
