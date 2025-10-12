Colombia estrena una herramienta para incentivar la participación política

El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó oficialmente su nueva plataforma virtual de formación electoral, una herramienta gratuita que busca fortalecer la participación política de los jóvenes y promover un ejercicio ciudadano más informado y responsable.
Con esta iniciativa, el organismo marca un punto de inflexión en la relación entre la juventud y las instituciones democráticas del país.
La plataforma, disponible en capacitacioncmjcne.com, ofrece cursos certificados sobre procesos electorales, liderazgo y participación ciudadana, adaptados al contexto colombiano.
Su lanzamiento ha tenido una acogida notable: más de 40.000 jóvenes se inscribieron como candidatos para integrar los Consejos Municipales y Locales de Juventud, reflejando un creciente interés por participar activamente en la toma de decisiones públicas.
¿Cómo usar la plataforma del CNE?
El acceso es sencillo. Los usuarios deben registrarse con su número de documento, nombres, apellidos y correo electrónico. Una vez completado el formulario, un agente de la mesa de ayuda del CNE se comunica para entregar las claves de acceso finales. Desde ese momento, los jóvenes pueden ingresar a los módulos de formación y avanzar en su certificación.
Según el CNE, el objetivo es fomentar una cultura política más consciente y participativa. “Esta plataforma es una respuesta directa al deseo de los jóvenes de ser parte activa de la democracia. Hoy no solo votan, también se forman, se certifican y construyen país con conocimiento”, afirmó la entidad.
La estrategia forma parte de un esfuerzo institucional por fortalecer los mecanismos de participación juvenil.