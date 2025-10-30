Colombia mantiene la vigilancia pese al debilitamiento del huracán Melissa

El huracán Melissa, que durante las últimas semanas azotó con fuerza el mar Atlántico y provocó graves afectaciones en Haití, Jamaica y República Dominicana, comenzó a perder intensidad.
De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el sistema descendió a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y actualmente se localiza sobre las Bahamas, con vientos sostenidos de 150 km/h y una presión mínima central de 970 milibares.
El fenómeno, que ahora se desplaza hacia el norte-noreste a 26 km/h, se aleja paulatinamente del mar Caribe; sin embargo, sus efectos indirectos aún se sienten en las aguas colombianas.
La entidad explicó que, aunque se prevé una disminución del oleaje en altamar y en los cayos del norte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, persisten condiciones marítimas inestables y oleaje anómalo en el litoral central.
El Comunicado Especial No. 23 emitido por el Ideam señala que continúa activo el Protocolo Nacional de Alerta por Ciclones Tropicales, con participación de la Mesa Técnica de Alertas por Ciclones Tropicales (MTACT), integrada por el Ideam, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Aeronáutica Civil, la Dirección General Marítima (Dimar) y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Las alertas actuales se mantienen de la siguiente manera:
- Vigilancia para los departamentos de Magdalena, Atlántico, Bolívar y los Cayos del norte del Archipiélago de San Andrés.
- Informativo para Sucre, La Guajira, Córdoba, Antioquia y Chocó.
El Ideam recomendó a las autoridades locales y a las comunidades costeras precaución en las actividades marítimas y de pesca, especialmente en el litoral central y las zonas insulares, donde persisten condiciones de mar de fondo que podrían generar corrientes peligrosas.
Aunque el paso de Melissa no representa una amenaza directa para la costa colombiana, el sistema recuerda la vulnerabilidad del Caribe frente a la temporada de huracanes.