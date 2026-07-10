Colombia multiplicó por más de cuatro sus importaciones de gas en los últimos seis años; producción cayó a nivel más bajo en 13 años

Entre enero y mayo de 2026, Colombia importó poco más de 24,5 % del gas que necesitó para abastecer su mercado. En el mismo periodo de 2020, esa participación era de apenas 5,75 %. Esto significa que el país multiplicó por más de cuatro las compras de este energético en el exterior durante los últimos seis años.
A esto se suma que, para mayo de 2026, según las cifras más recientes de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), Colombia produjo en mayo de 2026 cerca de 1.129 millones de pies cúbicos diarios de gas, el nivel más bajo registrado en los últimos 13 años, es decir, desde 2013.
Estas cifras reflejan el complejo panorama de la industria energética por la escasez de gas. La situación no solo ha obligado al país a incrementar las importaciones, sino que también ya se siente como uno de los principales dolores de cabeza para el sector industrial, en el que buena parte de las empresas depende de este energético para sus operaciones.
El panorama se agrava por dos factores que coinciden. El primero es el fenómeno de El Niño, que podría extenderse hasta el primer cuatrimestre de 2027 y pondría bajo presión la generación hidroeléctrica, debido a la reducción en los niveles de los embalses. Esto obligaría a una mayor participación de las plantas térmicas, que en buena medida funcionan con gas.
El segundo es la reestructuración de la canadiense Canacol, principal productora privada de gas en Colombia. La compañía solicitó ante una corte de su país suspender o terminar anticipadamente sus contratos de suministro de gas en Colombia, situación que ya está afectando a empresas como Cerro Matoso y otras compañías industriales y carboníferas del Caribe, sin contar los riesgos que esto podría generar para el suministro residencial en esa región.
Por otro lado, de acuerdo con las cifras de Acipet, los campos con mayor crecimiento entre enero y mayo de 2026 fueron Floreña, Cañahuate, Kananaskis, Mágico, entre otros. En contraste, los mayores descensos se registraron en Pauto Sur, Cupiagua, Fresa, Cusiana Norte, Azogue, Arandala, Cusiana y Mamey, entre otros.
Óscar Rincón, presidente de Acipet, explicó que en 2020 los volúmenes importados eran significativamente menores y se destinaban principalmente a atender la demanda de las plantas térmicas. Agregó que, en los primeros cinco meses de 2026, la producción nacional de gas cayó cerca de 13 % frente al mismo periodo del año anterior.
“Para este año (2026) puede que se logre recuperar la producción. La de mayo fue superior a la de abril y también el volumen comercializado en mayo fue mayor que el de abril. Entonces, pudiera ser que se estabilice lo que llevamos”, afirmó.
Para otros expertos del sector, el declive natural de los campos explica buena parte de la pérdida de autosuficiencia en gas. Sin embargo, a ello se suma la disminución de la actividad exploratoria durante los últimos 15 años.
Las cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) muestran esa tendencia. Durante el segundo mandato del expresidente Álvaro Uribe se suscribieron 229 contratos de exploración y producción. En los ocho años del gobierno de Juan Manuel Santos, la cifra cayó a 158. Posteriormente, durante la administración de Iván Duque se firmaron 71 contratos, mientras que durante el gobierno de Gustavo Petro no se adjudicó ninguno.
Esto significa que, si bien la suspensión de nuevas rondas desde 2022 frenó la incorporación de nuevos proyectos, la situación que enfrenta el sector petrolero y gasífero no obedece únicamente al último gobierno, sino que es el resultado de una tendencia que se ha venido consolidando durante los últimos 15 años.
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha anunciado que reactivará la industria petrolera y gasífera mediante nuevas rondas de exploración y producción y el desarrollo de proyectos con fracking. Finalmente, debe recordarse que, según el más reciente informe de reservas de la ANH, publicado en junio de 2026, las reservas probadas de gas cayeron 16,8 % entre 2024 y 2025, mientras que las de petróleo disminuyeron 0,7 % en el mismo periodo.
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