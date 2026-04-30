Tus datos, tu decisión: Colombia da un paso clave hacia unas finanzas más justas e inclusivas

¿Quién decide hoy sobre la información de cómo pagas, ahorras o accedes a un crédito? En Colombia, la respuesta empieza a cambiar. Con la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA), las personas pasan a tener el control sobre sus datos financieros y la posibilidad de usarlos a su favor.
En este contexto, la Mesa de Trabajo Intersectorial de Inclusión Financiera, que reúne actores públicos, privados, académicos y sociales para promover la inclusión en el país presentó este jueves 30 de abril a las 8:30 a.m., en el auditorio Marino Troncoso de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, el informe “Finanzas abiertas e inclusión financiera en Colombia: elementos fundamentales para su implementación”, un documento que analiza oportunidades y riesgos que se deben mitigar para que esta transformación se traduzca en inclusión real.
El informe llega en un momento clave. Con la entrada en vigor del Decreto 0368 de 2026, el pasado 7 de abril, el país avanza hacia un sistema obligatorio de finanzas abiertas que redefine la relación entre ciudadanía, entidades financieras y datos. En este escenario, surge una pregunta central: cómo lograr que este cambio amplíe oportunidades y fortalezca la confianza.
Más allá de lo técnico, el documento pone en el centro a las personas. Analiza cómo el uso de datos, incluidos aquellos que hoy permanecen invisibles, como pagos de servicios o dinámicas de micronegocios, puede abrir la puerta a productos financieros más ajustados a la realidad de millones de colombianos y colombianas.
“Antes, la información sobre cómo usamos nuestro dinero estaba en manos de las entidades financieras. Hoy el principio cambia: los datos les pertenecen a las personas. Esto significa que cada persona puede decidir qué comparte, con quién y para qué, lo que abre la posibilidad de acceder a mejores servicios y condiciones”, explica Soraya Husain Talero, directora de Investigación de la Fundación WWB Colombia.
El informe también advierte que el impacto del sistema dependerá de decisiones clave en su implementación. La gobernanza de los datos, la calidad del consentimiento, la interoperabilidad y el cierre de brechas digitales serán determinantes para que las finanzas abiertas impulsen el desarrollo económico y fortalezcan la inclusión.
“La tecnología abre oportunidades, pero el verdadero cambio ocurre cuando estas herramientas responden a las realidades de las personas. Las finanzas abiertas tienen el potencial de reconocer y valorar actividades económicas que hoy no se ven, lo que puede transformar el acceso al sistema financiero”, agrega Husaín.
A esta visión se suman voces del sector que destacan tanto el potencial como los desafíos de este modelo. “Hablar de finanzas abiertas es hablar de empoderamiento. Si los datos pertenecen a las personas, sectores históricamente excluidos pueden acceder a productos financieros a su medida. Sin embargo, aún hay retos clave como cerrar brechas digitales, garantizar un consentimiento informado y fortalecer la confianza”, señala de, organización que hace parte de la Mesa.
En la misma línea, Lina Montoya, directora ejecutiva de Interactuar, subraya que este cambio va más allá de lo tecnológico: “No es solo un avance técnico, sino una nueva forma de entender el control sobre la información económica. Actividades cotidianas pueden convertirse en datos que faciliten un acceso más justo al crédito. Pero esto exige decisiones informadas, cerrar brechas y evitar concentraciones que limiten sus beneficios”.
Durante el lanzamiento del informe, se realizó un panel sobre el tema, del cual participaron Sneyder Rivera Sánchez, subdirector técnico de Desarrollo Productivo del Departamento Nacional de Planeación; Daniela Jaime, directora de Asuntos Regulatorios de Colombia Fintech; Diana Ahumada, jefe de gabinete de BBVA; David Andrés Londoño Bedoya, docente titular de la Universidad Javeriana, y Daniela Konietzko, presidente de la Fundación WWB Colombia, quien estuvo a cargo de la moderación.
En un país donde millones de personas aún enfrentan barreras para acceder a servicios financieros adecuados, el verdadero alcance de las finanzas abiertas se medirá en su capacidad para traducir los datos en oportunidades concretas, cerrar brechas y ampliar las opciones de decisión de la ciudadanía.
Claves del informe
• Control real de los datos por parte de las personas: decisiones informadas sobre qué compartir, con quién y con qué propósito.
• Consentimiento claro y comprensible: interfaces accesibles que faciliten elecciones conscientes en distintos niveles de alfabetización digital.
• Interoperabilidad efectiva: estándares que permitan el intercambio seguro y ágil de información entre entidades.
• Uso de datos alternativos: reconocimiento de actividades económicas hoy invisibles para ampliar el acceso a productos financieros.
• Gobernanza sólida: reglas claras sobre uso, protección y responsabilidad en el manejo de datos.
• Cierre de brechas digitales: condiciones habilitantes para que más personas participen y se beneficien del sistema.
Para los interesados, el informe completo se puede descargar haciendo clic en el enlace.