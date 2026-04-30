Argos y Flypass se unen para promover la seguridad vial en el norte del país

Argos y Flypass se unieron para poner en marcha una serie de campañas de seguridad vial en la zona norte del país. La iniciativa, que iniciará su ejecución en Cartagena, tiene en la mira la reducción de la siniestralidad vial y la protección de la vida en las carreteras.
Con este esfuerzo conjunto, las empresas también buscan transformar comportamientos, promover el respeto por las normas de tránsito y educar sobre factores de riesgo determinantes como el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y las distracciones al volante.
En ese orden de ideas, las jornadas incluirán actividades de seguridad vial y simulación de accidentes viales. Estas, además, se desarrollarán en articulación con las autoridades de tránsito y la Policía, con el objetivo de reducir los accidentes, disminuir las lesiones graves y generar conciencia entre los actores viales sobre los riesgos en la vía.
Juan Camilo Henao, COO de Flypass y cofundador de F2X, destacó que con esta unión se quiere proteger y transformar a los actores viales del país, “no solo desde la modernidad de nuestro servicio, sino también en la formación de hábitos y comportamientos responsables que ayudan a reducir las alarmantes estadísticas de accidentes, lesiones y pérdidas de vidas humanas en nuestras carreteras”.
Por su parte, Argos reiteró que la seguridad es un valor fundamental en su operación.
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“Estamos convencidos de que la seguridad e integridad de las personas es lo más importante. Por ello, en alianza con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, secretarías de tránsito de Cartagena, Barranquilla, Soledad y Santa Marta, hemos sensibilizado a más de 500 personas en conducción responsable entre 2022 y lo corrido de 2026. A través de estas campañas buscamos impactar a ciclistas, peatones y motociclistas en Zona Norte de Colombia”, señaló Luis Duarte, líder relacional de comunidades en Argos de la zona Norte.
Adicionalmente, la compañía ha implementado estrategias internas de formación y prevención en seguridad vial, dirigidas a colaboradores mediante sensibilizaciones mensuales, así como aproximadamente a 300 contratistas en temas de fatiga y alcoholimetría. Estas acciones se complementan con la divulgación de la Política de Seguridad Vial y boletines educativos, alcanzando a cerca de 250 colaboradores durante el 2026.
Las próximas jornadas de capacitación vial serán en Barranquilla y Soledad.
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