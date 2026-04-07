Colombia podría sufrir una superoleada de calor en 2026: sería una de las más altas en 100 años

Salieron más pronósticos de que se producirá en 2026 un fenómeno de altas temperaturas en el océano Pacífico, pero esta vez los indicios apuntan a que podrían registrar niveles récord y que se presentarían sequías, disminución del hielo marino, y producto de ello, inundaciones, gracias a un súper fenómeno de El Niño que afectaría particularmente el Pacífico colombiano, según lo manifestó The Washington Post.
Incluso también se mencionó que hay 75 % de posibilidad de que este fenómeno se produzca en octubre y algunos escenarios sugieren que sería el más extremo en 100 años. Lo anterior no solamente tendría fuertes repercusiones en los sectores agrícolas, de alimentos y agroindustria, sino también en el sector energético.
Imagen: Proyecciones climáticas en la región del Pacífico ecuatoriano. Imagen: Universidad de Columbia
Por su parte, la Universidad de Columbia manifestó en sus proyecciones climáticas en la región del Pacífico ecuatoriano que la sequía comenzaría en abril e iría en ascenso hasta llegar a sus máximos a finales de 2026. Lo cierto es que todas las previsiones apuntan a que se producirá este fenómeno, pero falta ver cómo responderá el Gobierno, no solamente en la estabilización de los precios de la energía eléctrica, sino también en energéticos determinantes para la producción de energía eléctrica y en servicios públicos básicos como el gas.
Como consecuencia de lo anterior, en una temporada de calor prolongada el país quedaría expuesto a una disminución en los niveles de los embalses que abastecen las centrales hidroeléctricas. En ese escenario sería necesario recurrir con mayor intensidad a otras fuentes de generación, como la térmica.
Efectos sobre Colombia
Como se mencionó anteriormente, estas son nuevas previsiones que apuntan a lo mismo: una oleada de calor que vendría a finales de 2026. Desde mediados de marzo, gremios energéticos como la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos (Andesco), la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) y la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) manifestaron que lo anterior podría ocasionar graves afectaciones en el sector. Camilo Sánchez, presidente de Andesco, señaló en particular que habría un apagón para 2027.
Lo anterior se produciría porque las generadoras térmicas tendrían una mayor responsabilidad al interior del sector en un lapso en donde hay altas temperaturas. Pero se mencionó que es insostenible esta operación bajo esquemas en los que no se reciben los recursos suficientes y se hacen pagos parciales a la energía que se estaría generando, con lo cual un aumento de las temperaturas significa un mayor estrés sobre el sistema.
A la vez se advirtió que esto también causaría una mayor demanda por parte de las termoeléctricas, lo que genera mayores presiones sobre los precios de la energía. Simultáneamente, el gas es el combustible necesario para que las generadoras térmicas generen energía. Pero este tiene unos precios altamente volátiles en el mercado internacional, producto de la guerra en Irán. Cabe mencionar que Colombia está importando cerca de 20 % de este energético, ya que no está produciendo suficiente gas para autosatisfacer su demanda.
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