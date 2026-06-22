Colombia tendrá déficit de energía en firme que se extendería hasta 2029

La energía eléctrica por el cargo por confiabilidad no sería suficiente para abastecer la demanda entre 2026 y 2029. El déficit crecería año a año. Lo anterior significa que el sistema eléctrico colombiano no cuenta con la suficiente energía en firme para abastecer su propia demanda en el mediano y largo plazo.
Mientras que, entre el 1 de diciembre de 2025 y 30 de noviembre de 2026, la demanda superó la oferta en 1.971 gigavatios hora al año, en la vigencia 2028 – 2029 el déficit aumentaría a 4.811 gigavatios hora al año. Para la vigencia entre 2028 y 2029, el déficit sería de 4.811 gigavatios hora al año, según XM, operador del mercado eléctrico.
Si bien las cifras mostraron que para la vigencia que incluye 2026 no se incluyeron proyectos con ofertas de energía en firme como Cartagena 1, Cartagena 3 y Tyopal 1, y que para 2027 y 2028 tampoco se incluyeron Guajira 1, Guajira 2, Tyopal 1, Cartagena 3 y Tyopal 2, las previsiones apuntan a que el país afrontaría un mayor déficit año tras año.
Los datos de XM también confirmaron que hasta el 13 de junio de 2026 (últimos datos disponibles), hubo un incremento en la demanda de energía en Chocó de 14,44 % frente al mismo periodo de 2025; luego siguió Guaviare (13,18 %), el Valle del Cauca (8,80 %) y el Eje Cafetero (7,09 %).
Por otro lado, en la primera mitad de junio, la demanda en la red del Sistema Interconectado Nacional creció 5,99 % frente al mismo lapso de 2025. Mientras que en mayo se presentó la mayor demanda histórica de electricidad con 261,86 gigavatios hora al día y una potencia de 12.475 megavatios.
El operador del mercado eléctrico también dijo que, si se comparan las condiciones actuales (vigencia 2026-2027) con 2015-2016, existe un consumo adicional de 60 gigavatios hora diarios. Esta se atendería con 20 gigavatios hora diarios de energía solar que no se tenían hace 10 años, mientras que 40 gigavatios hora restantes serían cubiertos por plantas térmicas y recursos hidráulicos.
Adicionalmente, se advirtió que en caso de un fenómeno de El Niño fuerte, los embalses podrían descender hasta niveles cercanos a 30 % hacia finales del verano, por lo que el sistema requeriría una mayor participación de generación térmica de forma prolongada.
Cabe señalar que la generación térmica requiere insumos como gas, ACPM (Aceite Combustible Para Motores) y otros energéticos para producir electricidad y respaldar el sistema cuando la generación hidráulica no es suficiente.
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“Esta duración (operación de las plantas térmicas) dependerá de los aportes que se den previo al verano 2026-2027 y de la recuperación de estos aportes”, declaró XM.
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