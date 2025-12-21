Colombianos podrán viajar a este país europeo sin visa: estos son los requisitos y tiempos de estancia

Desde el 19 de diciembre de 2025, los ciudadanos colombianos pueden ingresar a Bielorrusia sin necesidad de visa para estadías cortas de hasta 90 días calendario, según anunció la Cancillería de Colombia y confirman medios nacionales.
La medida, que entra en vigor tras la culminación de los procedimientos internos entre ambos países, se da en el marco del Acuerdo de Exención Mutua de Visados para Estadías de Corta Duración suscrito entre Colombia y Bielorrusia.
Esta medida bilateral fue firmado el 9 de abril de 2025 por el embajador colombiano no residente ante Bielorrusia, Héctor Arenas Neira, y el viceministro de Relaciones Exteriores bielorruso, Evgeny Shestakov, durante una ceremonia diplomática en Moscú.
“Colombia y Belarús ponen en marcha exención de visado para estancias cortas desde este 19 de diciembre, tras la firma del acuerdo y la culminación de los procedimientos internos de formalización entre ambos países”, expresó la Cancillería en su cuenta de X.
¿Qué permite la exención de visa?
Gracias a este acuerdo, los colombianos con pasaporte ordinario o de emergencia vigente pueden entrar y transitar en territorio bielorruso sin necesidad de tramitar una visa siempre y cuando la estadía sea exclusivamente turística o de carácter corto y no supere los 90 días.
La exención no aplica a estancias con fines laborales o educativos, por lo que quienes planeen estudiar, trabajar o residir temporalmente en Bielorrusia aún deberán gestionar los permisos migratorios correspondientes antes de su viaje.
La implementación de este régimen abre una nueva ventana para los viajeros colombianos, facilitando el turismo entre los dos países. Bielorrusia, ubicada en Europa del Este entre Lituania, Letonia y Rusia, es conocida por su arquitectura histórica, bosques extensos y sitios patrimoniales, lo que la convierte en un destino distinto dentro de las opciones de viaje disponibles para los colombianos sin visa.
La Cancillería ha destacado que esta exención de visa refuerza los vínculos diplomáticos y de cooperación bilateral entre Colombia y Bielorrusia, países que mantienen relaciones diplomáticas desde hace más de tres décadas.