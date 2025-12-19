Los lugares imperdibles para pasar Navidad en París

Por sus alumbrados, mercados gourmet, galerías y ambiente, París está en el top 10 de los destinos en el mundo para pasar Navidad, y la capital francesa ya está lista para acoger a miles de turistas que llegan a celebrar esta fecha especial.
En 2024, París se consolidó como el principal destino mundial de turismo, con más de 70 millones de visitantes durante todo el año. Además, entre noviembre y diciembre de ese 2025, las llegadas internacionales registraron un aumento del 15,4 % respecto a 2023, alcanzando unos 1,3 millones de visitantes.
A inicios de este año, la demanda aérea hacia París se disparó: en enero hubo un incremento de reservas de vuelos de +19 % respecto a 2024, con unas 388.200 reservas solo durante ese mes.
En el caso de Colombia, las aerolíneas que vuelan en trayectos directos hacia París son Air France y Avianca, y el viaje dura aproximadamente 10 horas y media desde Bogotá, que es la única ciudad que cuenta con esta ruta.
El precio promedio de los tiquetes para viajar en esta temporada a este país europeo varía entre los $3.500.000 y $5.000.000.
Lugares imperdibles en París
Campos Elíseos
Durante esta temporada, las calles parisinas se transforman en un espectáculo visual. Más de 150 kilómetros de luces iluminan avenidas emblemáticas como los Campos Elíseos, la más larga del mundo, donde se encuentran los almacenes de lujosas marcas. Sus árboles tienen un sincronizado juego de luces que titilan entre el amarillo, el azul y el rojo.
Galerías Lafayette
Sorprenden siempre con sus vitrinas animadas, convirtiéndose en todo un espectáculo en temporada de Navidad; miles de turistas en diciembre se detienen para disfrutar, ya sea de las vitrinas navideñas o del inmenso árbol al interior de las galerías, donde parece alcanzar la famosa cúpula de cristal. Este año, además, como otro gran atractivo, su terraza se convierte en una pista de hielo al aire libre y con una de las mejores vistas de París.
El mercado navideño de la Defense
Es uno de los más grandes de Francia; reúne más de 180 puestos con productos artesanales, gastronomía típica, vino caliente y souvenirs de la ciudad.
Torre Eiffel
Al caer la noche, multiplica su brillo, mientras los cruceros por el río Sena permiten contemplar la ciudad en su versión más romántica y festiva; a los pies de la torre hay una villa navideña para sentirse aún más cerca de Papá Noel.
Rueda de la fortuna
Los parques y plazas también se llenan de vida. En el Jardín de las Tullerías la rueda de la fortuna, las pistas de patinaje y el aroma de castañas al fuego evocan el espíritu navideño más auténtico, creando un ambiente ideal para compartir en pareja, en familia o entre amigos.