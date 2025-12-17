Esto es lo que costaría viajar a Los Cabos, México, a finales de 2025 e inicios de 2026

Los Cabos, un destino con mar turquesa que se mezcla con desiertos dorados y atardeceres memorables, y donde, después de Norteamérica, Colombia es el país que más viajeros aporta al destino, con más de 7.400 visitantes durante el año pasado.
Allí se puede encontrar una variada oferta hotelera, una escena gastronómica vibrante y actividades que equilibran aventura y descanso. A continuación, una guía para viajar a finales de 2025 y principios de 2026.
Opciones de viaje
Hay ruta directa de Copa Airlines entre Ciudad de Panamá y Los Cabos. Con tres frecuencias semanales (lunes, jueves y sábados), esta conexión estratégica aprovecha el Hub de las Américas y con la oferta de vuelos entre Colombia y Panamá, facilita los tiempos y costos de viaje para quienes salen desde Bogotá, Medellín, Cali y 8 ciudades más.
Para 2025, el valor total estimado de un tiquete ida y vuelta desde Colombia hasta San José del Cabo, incluyendo la conexión en Panamá, es de aproximadamente US$400, y para 2026 el precio es similar.
Para hospedaje, hay hoteles boutique, resorts de lujo frente al Mar de Cortés y opciones en Airbnb desde US$170. Los precios varían según el tipo de alojamiento y la ubicación que se escoja.
En promedio, los hoteles en Cabo San Lucas o San José del Cabo se pueden reservar entre US$200 y US$450 por noche, mientras que los resorts de lujo alcanzan tarifas alrededor de US$850 y pueden superar los US$1. 500 en temporada alta.
Para quienes buscan opciones más sencillas y económicas, existen hoteles como Mayan Monkey Los Cabos – Social Hotel, a US$97, ideal para quienes prefieren destinar más presupuesto a experiencias y aventuras.
Gastronomía y aventura
La gastronomía de Baja California Sur cuenta con 21 restaurantes destacados en la Guía Michelin; esto es el reflejo de la diversidad y calidad de su oferta culinaria, además de su excelente relación calidad-precio, demostrando que en Los Cabos es posible disfrutar de experiencias culinarias de alto nivel sin comprometer la accesibilidad.
Entre ellos destacan restaurantes como Cocina de Autor en Cabo San Lucas, que cuenta con una estrella Michelin y un menú degustación de aproximadamente US$260 por persona, que fusiona técnica, sabor y tradición ancestral.
Entre otros restaurantes igual de populares en la zona se encuentra: Flora’s Field Kitchen (un promedio de US$60 por persona); Acre, (los precios oscilan entre US$27 y US$83 por plato).
Además, hay opciones económicas como sus tradicionales tacos callejeros, que suelen costar entre US$1.50 y US$3.50 por taco; una comida completa en un local informal ronda los US$10 a US$15 por persona.
Una opción reconocida es el establecimiento Taquería El Paisa, con precios que van desde los US$3 por un taco individual hasta los US$13 por sus platillos más elaborados.
Los Cabos además ofrece experiencias para todos los gustos. Los amantes del mar pueden sumergirse en sus aguas cristalinas con un tour de snorkel. Por ejemplo, Gray Line ofrece un recorrido ‘Snorkel and Sea Adventure’ que tiene un costo de US$99 por persona.
Mientras que At Los Cabos ofrece planes como el ‘Snorkel and Arch Tour’ desde US$68.50, en el que los viajeros abordan una water taxi en la marina para recorrer puntos icónicos como el Arco y Lover’s Beach, y luego continúan hasta Pelican Beach, donde reciben el equipo y realizan snorkel.
Para quienes buscan más aventura, el tour de Caborey incluye kayak, paddle board y equipo de snorkel por US$95. Sin embargo, si se prefiere vivir el mar con lujo, Transcabo ofrece un tour en yate privado de 3 horas que incluye snorkel, almuerzo y paddle board por US$1.230.