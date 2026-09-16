Colombianos siguen sin ganas de comprar casa, pero sí carro

La más reciente Encuesta de Opinión del Consumidor, elaborada por Fedesarrollo, encontró que la disposición a comprar casa disminuyó 3,5 puntos porcentuales en agosto de 2026 frente al mes anterior y 12,9 puntos porcentuales con respecto a agosto de 2025.
“Al analizar las ciudades, se observa que la disposición a comprar vivienda aumentó en dos de las cinco analizadas frente a julio de 2026”, señala la medición.
En agosto de 2026, el índice de disposición a comprar casa disminuyó 3,5 puntos porcentuales frente al mes anterior, al pasar de -22,2 % a -25,7 %. Sin embargo, aumentó en Medellín (26,4 puntos porcentuales) y Barranquilla (10,8 puntos porcentuales).
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“Por su parte, se registró una caída en Bucaramanga (-1,6 puntos porcentuales), Bogotá (-8,2 puntos porcentuales) y Cali (-28,9 puntos porcentuales)”, añade el informe.
Datos clave de la disposición a comprar casa en Colombia
Frente al mes anterior, la disposición a comprar vivienda aumentó en uno de los tres niveles socioeconómicos: en agosto de 2026, el nivel medio registró un incremento de 8,6 puntos porcentuales.
“No obstante, se registró una caída de 15,5 puntos porcentuales en el estrato bajo y de 3,2 puntos porcentuales en el estrato alto con respecto a julio de 2026”, añade Fedesarrollo.
Además de la disposición para comprar casa, los planes de los hogares colombianos de adquirir vehículo registraron un balance de -18,6 %, lo que representa un incremento de 2,7 puntos porcentuales frente al mes anterior (-21,3 %).
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“Frente a agosto de 2025 (-44,1 %), la disposición a comprar vehículo aumentó 25,5 puntos porcentuales”, concluye Fedesarrollo.