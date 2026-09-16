 Colombianos siguen sin ganas de comprar casa, pero sí carro

Finanzas personales

Colombianos siguen sin ganas de comprar casa, pero sí carro

Las expectativas sobre el comportamiento de la economía nacional condiciona la disposición a comprar casa y carro en Colombia

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Imagen: Generada con IA de Gemini

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La más reciente Encuesta de Opinión del Consumidor, elaborada por Fedesarrollo, encontró que la disposición a comprar casa disminuyó 3,5 puntos porcentuales en agosto de 2026 frente al mes anterior y 12,9 puntos porcentuales con respecto a agosto de 2025.

“Al analizar las ciudades, se observa que la disposición a comprar vivienda aumentó en dos de las cinco analizadas frente a julio de 2026”, señala la medición.

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Proyectos de vivienda. Imagen: Prodesa

En agosto de 2026, el índice de disposición a comprar casa disminuyó 3,5 puntos porcentuales frente al mes anterior, al pasar de -22,2 % a -25,7 %. Sin embargo, aumentó en Medellín (26,4 puntos porcentuales) y Barranquilla (10,8 puntos porcentuales).

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“Por su parte, se registró una caída en Bucaramanga (-1,6 puntos porcentuales), Bogotá (-8,2 puntos porcentuales) y Cali (-28,9 puntos porcentuales)”, añade el informe.

Datos clave de la disposición a comprar casa en Colombia

Frente al mes anterior, la disposición a comprar vivienda aumentó en uno de los tres niveles socioeconómicos: en agosto de 2026, el nivel medio registró un incremento de 8,6 puntos porcentuales.

“No obstante, se registró una caída de 15,5 puntos porcentuales en el estrato bajo y de 3,2 puntos porcentuales en el estrato alto con respecto a julio de 2026”, añade Fedesarrollo.

El plan de Abelardo de la Espriella para que comprar casa en Colombia sea más barato
FOTO. Collage Valora Analitik con imagen oficial de la campaña.

Además de la disposición para comprar casa, los planes de los hogares colombianos de adquirir vehículo registraron un balance de -18,6 %, lo que representa un incremento de 2,7 puntos porcentuales frente al mes anterior (-21,3 %).

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“Frente a agosto de 2025 (-44,1 %), la disposición a comprar vehículo aumentó 25,5 puntos porcentuales”, concluye Fedesarrollo.

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