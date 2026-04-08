Colombianos que viajen a Europa deben cumplir nuevo requisito de registro: 10 de abril es la fecha clave

Por cuenta de cambios regulatorios, los colombianos que viajen a Europa deben cumplir nuevo requisito de registro, a riesgo de tener problemas al momento de hacer su ingreso a ese continente.
La decisión se había empezado a adoptar desde octubre del año pasado, pero para este 10 de abril debe darse el procedimiento de manera obligatoria y aplicarse a 27 economías que componen a la Unión Europea.
De esta manera, los colombianos que viajen a Europa deben tener muy en cuenta el registro en el SES, que hace parte del mecanismo de Sistema Europeo de Información y Autorización de viajes.
El registro elimina el sellado manual y verifica ahora la información mediante los registros digitales que se encuentran en cada terminal de salida.
Agrega la nueva disposición de la Unión Europea que este registro se enfoca en tener un control más juicioso de las personas que superan las estancias cortas permitidas, que van desde 90 hasta 180 días.
Colombianos que viajen a Europa: Esto verificará nuevo registro
- Datos de identidad: Nombre completo y tipo de documento de viaje
- Datos biométricos: Captura de huellas dactilares e imágenes faciales
- Detalles del viaje: Fecha y lugar de entrada y salida, así como cualquier denegación de entrada previa
Uno de los puntos determinantes del nuevo modelo de registro, que aplicará desde el 10 de abril, tiene en cuenta que todos los pasos fronterizos (terrestres, marítimos y aéreos) van a quedar conectados a la misma base de datos centralizada.
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De esta manera, los colombianos que viajan a Europa ingresado por España, y salen por Alemania, serán detectados de forma inmediata, con miras a establecer si cumplió con los tiempos de permanencia.