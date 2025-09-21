¿Perdió semanas de cotización a pensión?: Con estos documentos podrá hacer el proceso en Colpensiones

Recuperar semanas de cotización a pensión en Colpensiones es posible en la medida en que el titular de la cuenta dé a conocer una serie de documentos para certificar la pérdida de los aportes.
Estos documentos deben presentarse ante el fondo público y dependerá de la cantidad de aportes el tiempo que se pueda tomar la recuperación de las mismas.
Según Colpensiones, este derecho se aplica con base en la información que reposa en el historial laboral de los solicitantes.
Documentos para recuperar semanas de cotización a pensión en Colpensiones
- Documento de identidad: La persona debe presentar su documento de identidad (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, etc.) ampliado al 150 %
- Formulario de Solicitud de Correcciones de Historia Laboral: Este es un documento fundamental para establecer los plazos no reportados
- Pruebas de cotización: Documentos que soporten los periodos cotizados que no aparecen en su historia laboral.
Quienes buscan hacer el proceso de recuperación de semanas de cotización a pensión en Colombia deben consultar la historia laboral:
Debe presentar todos los documentos, tanto los formularios como los soportes, en un Punto de Atención Colpensiones (PAC), en un SuperCADE o a través de la plataforma virtual del fondo público.
Aclara el fondo público que el proceso dependerá de los soportes y el tiempo que no haya declarado la empresa ante los sistemas de la entidad.